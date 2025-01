DOC și soția lui, Anca Munteanu, primele reacții după ce au scăpat de eliminarea de la Power Couple: ”Eu m-am deprimat” Exclusiv

DOC și soția lui, Anca Munteanu au fost la un pas de eliminare la Power Couple! Cuplul a scapăt însă, și merge mai departe în emisiune.

Prima săptămână din cel de-al doilea sezon Power Couple a ajuns astăzi la sfârșit, iar ediția din această seară a fost una plină de surprize!

ADVERTISEMENT

DOC și soția lui, Anca Munteanu, concurenți Power Couple, emoții intense: “Era o singură șansă ca noi să ajungem la nominalizare și s-a întâmplat. Eram speriați”

După ce cu o seară în urmă, Theo și Cesima păreau că vor ajunge la nominalizare pentru eliminare, ca urmare a faptului că au cei mai puțini bani, totul s-a schimbat când tinerii au câștigat proba de cuplu! Si, automat, bonusul de 2000 de euro. Dintr-odată, DOC și Anca Munteanu au ajuns pe ultimul loc, ca bani rămași, și s-au trezit într-o postură nedorită – cea de a fi cu un pas spre casă.

Alături de cei doi, la vot au intrat și Radu și Alexandra Bucălae, cei care la proba de cuplu au fost pe ultimul loc. După ce Dani Oțil a anunțat startul votului, celelalte 6 familii au ales – DOC și Anca merg mai departe, iar familia Bucălae este prima eliminată din acest sezon.

ADVERTISEMENT

DOC și soția lui ne-au povestit, în exclusivitate, cum au simțit în acele momente.

”Era o singură șansă ca noi să ajungem la nominalizare și s-a întâmplat. Eram speriați că putem ajunge acolo, dar nu am crezut neapărat. P din obiecte și a fost clar că Theo și Cesima nu puteau pierde. Când am aflat că suntem la nominalizare cu Alexandra și Radu, am realizat că ei nu se așteptau deloc.

“A fost șocantă seara, ne-a luat prin surprindere total”

A fost șocantă seara, ne-a luat prin surprindere total. Eu m-am deprimat pentru că mi se părea că eu nu am avut timp destul să socializez cu fetele. Eu reușesc să creez conexiuni mai greu decât restul oamenilor. Iar Bucălae mi se părea că e funny și că nu ai nicio șansă în fața lui. Apoi, fizic, mi se părea că oamenii îi vor alege pe cei mai slabi. Așa că nu ne-am dat nicio șansă.

ADVERTISEMENT

Ne-am gândit cine ar putea să ne voteze – și știam sigur de Diana și Radu. Si am aflat ulterior de Andrei și Andra, sau măcar bănuiam. Vlad zicea că o să ne voteze și Nicu, dar eu îl vedeam mai jucător. Ne mai trebuiau 2 voturi sigure ca să mergem liniștiți”, declară Anca.

De cealaltă parte, DOC spune că a fost o situație care i-a luat prin surprindere, de-a dreptul. ”Eram în aceeași barcă mentală cu Anca, nu ne vedeam votabili pentru că ne gândeam la nivel de joc. Noi poate am avut o săptămână proastă și nu știai cum ne trezim. Pe când Alexandra nici nu a sărit, iar lumea putea vedea lipsa de tupeu și ar fi putut alege să-i țină pe viitor. Ne-am pus pe locul doi, de ce să mint?!

ADVERTISEMENT

DOC: “Nicu nu mă mai privea în ochi, Huidu nici atât. Părea clar că le e rușine”

din partea colegilor – Nicu nu mă mai privea în ochi, Huidu nici atât. Părea clar că le e rușine. Ulterior, după ce s-au emis voturile, am înțeles că e un semn de maturitate, nu voiau să ne arate că ne vor susține. Recunosc că am fost foarte surprinși de vot, nu de-al lui Andrei care a avut și privilegiul de a vota dublu.

Am fost surprins că ne-au votat, ba chiar am avut un meltdown emoțional, câteva lacrimi și o roșeață. E mișto să ne aprecieze lumea pentru oamenii care suntem”, spune DOC.

Ca o concluzie după seara intensă, soția artistului a mai specificat că: ”Vlad a avut o realizare importantă, că poate să-l placă lumea pentru ce e ca om, nu doar pentru muzica lui”, a adăugat ea.

O nouă săptămână de Power Couple începe lunea viitoare, de la 20:30, la Antena 1.