DOC, singurul bărbat care nu a dus proba la capăt, la Power Couple: ”Nu am reușit să mă acomodez pe parcurs”. Exclusiv

DOC nu a reușit să termine proba fizică la care a fost supus, la Power Couple! În această seară, la Antena 1, a avut loc cea de-a doua ediție a show-ului. De această dată, a venit vremea băieților să treacă printr-o provocare dură.

Anunțați de Dani Oțil, prezentatorul formatului, că vor fi nevoiți să-și amintească toate cheltuielile făcute de soțiile lor, bărbații au avut parte de o surpriză dură – trebuiau să fie înhămați și să-și demonstreze și forța fizică pentru a câștiga banii investiți de partenere.

ADVERTISEMENT

De ce nu a reușit să ducă proba până la capăt, DOC, la Power Couple? “Nu am crezut-o pe Anca atât de grea, cât să nu o pot căra”

Spre surpriza multora, DOC, considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din acest sezon, s-a confruntat cu o problemă foarte mare, nereușind să ducă provocarea la capăt.

Clar nemulțumit de rezultatul final, artistul ne-a oferit o declarație în exclusivitate: ”Cred că a fost prima probă și sper că singura la care am mers cu o încredere ieșită din comun, având în vedere că am înțeles că e o probă fizică și eu am încredere în fizicul meu. Iar eu nu am crezut-o pe Anca atât de grea, cât să nu o pot căra.

ADVERTISEMENT

Am fost prea încrezător și lipsit de emoții. Mi-a dăunat, nu am reușit să mă acomodez pe parcurs. Nu am simțit nevoia de a gândi prea mult și m-am aruncat în treabă direct. cu Dani despre probă și am gafat. Și am ratat proba”, ne-a spus el.

Totodată, acesta a ținut să adauge și ce va schimba de aici înainte la el: ” mi se pare”, mai spune concurentul.

ADVERTISEMENT

“A fost foarte frustrant pentru amândoi”

Deși fusese convinsă că soțul ei se va descurca fără niciun fel de probleme și investise o sumă importantă în el, Anca Munteanu s-a văzut nevoită să accepte înfrângerea. ”Eu eram sus, acolo, în stare de șoc, că nu face proba. Nu-mi venea să cred că nu o să ducă proba la capăt. Nu mi-am dat seama de la început. Credeam că mai are mult timp.

Când trăgea să ajungă la a treia bară, i-am spus să stea puțin să se odihnească. Dar mai avea 20 de secunde și am conștientizat că nu mai avem nicio șansă. Am luat-o la fel de ușor ca și el, poate dacă eu eram mai stresată, poate găseam o tehnică prin care el o să reușească. Mi s-a părut ușoară.

ADVERTISEMENT

După, m-am relaxat, că am zis că dacă nu a făcut-o Vlad, nu o să facă măcar 3-4, uitându-mă la fizic. A fost foarte frustrant pentru amândoi, mai ales pentru el. Am învățat să nu ne mai credem atât de deștepți”, ne-a declarat ea, în premieră.

Surprinzător, deși show-ul este abia la prima săptămână, se pare că formatul este mai dur decât anul trecut și îi trece pe concurenți prin provocări la care nici nu s-ar fi gândit.

Ce impact va avea pierderea acestei probe asupra echipei formate din DOC și soția lui vom afla în ultima ediție din această săptămână, mâine seară, de la 20:30, la Antena 1.