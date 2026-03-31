Doctorii i-au interzis lui Mircea Lucescu să vadă la TV Slovacia – România! Deși proaspăt operat, „Il Luce” a rămas perplex: „Cum adică să nu mă uit la meci?!”

Mircea Lucescu, cel care de duminică este internat la Spitalul Universitar din București, a primit interzis din partea medicilor să vadă meciul dintre Slovacia și România.
Mihai Alecu
31.03.2026 | 16:15
Doctorii iau interzis lui Mircea Lucescu sa vada la TV Slovacia Romania Desi proaspat operat Il Luce a ramas perplex Cum adica sa nu ma uit la meci
Mircea Lucescu nu poate sta departe de fotbal, asta chiar dacă se află pe patul de spital. Selecționerul României vrea să vadă meciul pe care tricolorii urmează să-l joace în Slovacia, însă medicii i-au interzis acest lucru și au stârnit o reacție de indignare din partea sa.

Mircea Lucescu nu poate să vadă la TV meciul dintre Slovacia și România

Pasiunea lui Mircea Lucescu pentru fotbal este incontestabilă, acesta fiind cuprins de fenomen chiar și în cele mai dificile momente. Tehnicianul i-a informat pe medici că dorește să vadă la televizor meciul amical pe care România urmează să-l joace împotriva Slovaciei, însă a primit interzis din partea acestora pentru că există riscul ca partida să-i provoace stres și să-i afecteze starea de sănătate. „Cum adică să nu mă uit la meci?!”, a fost reacția lui Mircea Lucescu, în fața medicilor, conform informațiilor FANATIK.

De altfel, „Il Luce” a recunoscut că starea de rău pe care a avut-o duminică i-a fost provocată de stresul pe care l-a simțit după ce a revăzut meciul pe care România l-a pierdut în Turcia, 0-1. Antrenorul tricolorilor a spus că s-a enervat și că „meciul nu trebuia pierdut”, iar așa a ajuns la spital și pe mâna medicilor. Selecționerul a avut probleme de sănătate chiar și înainte de baraj, fiind un semn de întrebare dacă poate să participe la partidă.

Mircea Lucescu s-a operat. Când ar putea fi externat din spital?!

Problemele la inimă pe care Mircea Lucescu le-a avut de-a lungul anilor nu-i dau pace acestuia nici acum. Antrenorul tricolorilor, căruia i s-a făcut rău la antrenamentul de duminică ce a precedat confruntarea amicală cu Slovacia, este în continuare sub atenta supraveghere a medicilor, la ATI (terapie intensivă). El a fost operat și i s-a montat un defibrilator, iar acum se află în afara oricărui pericol, anunță as.ro.

„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei...
Digi24.ro
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov

Acesta ar urma să mai fie nevoit să stea încă minim două zile în spital, spun informațiile obținute de FANATIK, iar după se va decide dacă va fi lăsat să plece acasă. De altfel, mandatul său pe banca echipei naționale se va încheia după meciul din Slovacia, unul la care, din motive evidente, nu poate să participe, iar de acum se va putea concentra total pe propria sănătate.

Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digisport.ro
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Naționala României U20, live video în Elite League. „Tricolorii”, învinși cu 3-1 de...
Fanatik
Naționala României U20, live video în Elite League. „Tricolorii”, învinși cu 3-1 de Elveția U20. Cum arată clasamentul după ultimul meci al României din această ediție
Baraj CM 2026: Lovitură primită de Bosnia, înaintea meciului cu Italia. Ce legătură...
Fanatik
Baraj CM 2026: Lovitură primită de Bosnia, înaintea meciului cu Italia. Ce legătură are naționala României
„A revenit unde îi este locul!”. Rapid, anunț uriaș înainte de reluarea SuperLigii
Fanatik
„A revenit unde îi este locul!”. Rapid, anunț uriaș înainte de reluarea SuperLigii
Parteneri
A văzut contrele dintre Decebal Rădulescu și Ilie Dumitrescu și a reacționat: 'Îl...
iamsport.ro
A văzut contrele dintre Decebal Rădulescu și Ilie Dumitrescu și a reacționat: 'Îl portretizezi ca fiind un dictator'
