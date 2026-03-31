Doctorii i-au interzis lui Mircea Lucescu să vadă la TV Slovacia – România! Deși proaspăt operat, „Il Luce” a rămas perplex: „Cum adică să nu mă uit la meci?!”

Mircea Lucescu nu poate sta departe de fotbal, asta chiar dacă se află pe patul de spital. Selecționerul României vrea să vadă meciul pe care tricolorii urmează să-l joace în Slovacia, însă medicii i-au interzis acest lucru și au stârnit o reacție de indignare din partea sa.

Mircea Lucescu nu poate să vadă la TV meciul dintre Slovacia și România

Pasiunea lui Mircea Lucescu pentru fotbal este incontestabilă, acesta fiind cuprins de fenomen chiar și în cele mai dificile momente. Tehnicianul i-a informat pe medici că dorește să vadă la televizor meciul amical pe care România urmează să-l joace împotriva Slovaciei, însă a primit interzis din partea acestora pentru că există riscul ca partida să-i provoace stres și să-i afecteze starea de sănătate. „Cum adică să nu mă uit la meci?!”, a fost reacția lui Mircea Lucescu, în fața medicilor, conform informațiilor FANATIK.

De altfel, pe care a avut-o duminică i-a fost provocată de stresul pe care l-a simțit după ce a revăzut meciul pe care România l-a pierdut în Turcia, 0-1. Antrenorul tricolorilor a spus că s-a enervat și că „meciul nu trebuia pierdut”, iar așa a ajuns la spital și pe mâna medicilor. chiar și înainte de baraj, fiind un semn de întrebare dacă poate să participe la partidă.

Mircea Lucescu s-a operat. Când ar putea fi externat din spital?!

Problemele la inimă pe care Mircea Lucescu le-a avut de-a lungul anilor nu-i dau pace acestuia nici acum. Antrenorul tricolorilor, căruia i s-a făcut rău la antrenamentul de duminică ce a precedat confruntarea amicală cu Slovacia, este în continuare sub atenta supraveghere a medicilor, la ATI (terapie intensivă). El a fost operat și i s-a montat un defibrilator, iar acum se află în afara oricărui pericol, anunță .

Acesta ar urma să mai fie nevoit să stea încă minim două zile în spital, spun informațiile obținute de FANATIK, iar după se va decide dacă va fi lăsat să plece acasă. De altfel, mandatul său pe banca echipei naționale se va încheia după unul la care, din motive evidente, nu poate să participe, iar de acum se va putea concentra total pe propria sănătate.