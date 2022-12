Doctoriţă din Teheran, torturată şi ucisă după ce i-a îngrijit pe protestatarii răniți. Poliţia susţine că a murit într-un accident rutier

Aida Rostami, un medic iranian în vârstă de 36 de ani, care în ultimele săptămâni i-a tratat pe protestatarii răniți care se temeau de represalii dacă apelează la sistemul oficial de asistență medicală, a fost adusă moartă acasă, de poliţişti.

Oamenii legii i-au transmis familiei că doctoriţa a murit într-un accident de mașină, dar trupul acesteia prezintă semne clare de tortură, lucru confirmat inclusiv de legişti.

De la începutul manifestaţiilor la Teheran, Aida Rostami , temându-se, ca şi aceştia, că va fi pedeapsită. S-a dăruit trup şi suflet cauzei, cel puțin până la începutul acestei săptămâni, când Aida Rostami a dispărut brusc.

Câteva zile mai târziu, poliția s-a prezentat la domiciliul familiei medicului pentru a preda cadavrul neînsuflețit al femeii de 36 de ani, susținând că a fost victima unui accident de circulație.

Însă medicii de la morgă au transmis familiei că trupul neînsufleţit se află într-o stare care infirmă versiunea unui accident de mașină. Cadavrul părea mutilat, cu semne tipice de tortură, după cum scrie site-ul de știri antiguvernamental, IranWire.

Potrivit Iran International, capului doctorului Rostami îi lipsea un ochi, iar jumătate din față îi era zdrobită.

