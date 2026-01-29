Doctorul Cristian Andrei a făcut un milion de lei în șase ani, cu institutul unde și-ar fi agresat pacientele în timpul ședințelor de psihoterapie

Acuzat că a agresat sexual mai multe paciente și că a practicat fără drept profesia de psiholog, Cristian Andrei deține o asociație care oferă servicii de psihoterapie, formare și supervizare în psihologie clinică sau expertiză judiciară.
Cristian Andrei este președinte-fondator al Institutului de Relații Umane, ”un loc ideal pentru terapie, formare și cercetare”. Pe site-ul institutului, Cristian Andrei se recomandă ”medic specialist neuropsihiatru din 1994, care practică în sistem privat psihiatria, fiind preocupat de problemele de cuplu, dezvoltarea, adaptarea și consilierea relațiilor interumane”.
Aici, Cristian Andrei organizează ședințe de terapie, în ciuda faptului că, potrivit procurorilor, acesta nu ar deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Din echipa institutului mai fac parte: Sorana Mocanu (psiholog), Cezar Hagău (psiholog) și Adriana Stoleru (care se ocupă de formare).
Institutul de Relații Umane este înregistrat pe o asociație care poartă același nume, înființată în 2013, în București. Potrivit datelor obținute de la Ministerul Finanțelor, Asociația ”Institutul de Relații Umane” a declarat venituri de peste 420.000 de lei și un excedent (profit) de 123.000 de lei, raportate la finalul anului 2024. De asemenea, organizația înregistra datorii de 340.000 de lei și creanțe de 29.000 de lei.
A fost un an foarte bun pentru Cristian Andrei. Cifrele raportate în anii anteriori au fost ceva mai modeste:
În perioada 2019 – 2024, asociația fondată de Cristian Andrei a încasat aproape 1,15 milioane lei și a cheltuit 1,22 milioane lei. Asociațiile și fundațiile nu pot distribui profiturile către membrii fondatori, așa cum fac societățile comerciale. Toți banii încasați sunt folosiți pentru a acoperi cheltuielile operaționale și administrative (chirii, utilități, salarii), programe și proiecte sociale sau pot fi reinvestiți în dezvoltare. Asociațiile sunt obligate să țină o contabilitate strictă și să prezinte anual rapoarte financiare și de activitate către autorități.
Cristian Andrei este acuzat acum că ar fi încasat sume de bani pentru servicii de psihoterapie pe care nu era autorizat legal să le presteze. Deși este medic, el este acuzat că nu este autorizat de Colegiul psihologilor pentru a practica psihoterapia.
Cunoscut din mass-media și din mediul online, Cristian Andrei se confruntă și cu acuzații de agresiune sexuală. Două paciente care au urmat ședințe de psihoterapie la Institutul pentru Relații Umane susțin că au fost abuzate de Dr Cristian Andrei, chiar în timpul terapiei. De asemenea, o studentă venită în practică la institut, ar fi avut o experiență asemănătoare. Aceasta a depus o plângere împotriva medicului.
Miercuri, 28 ianuarie, polițiștii bucureșteni au făcut făcut percheziții la domiciliul lui Cristian Andrei și la alte câteva adrese, într-un dosar de viol, agresiune sexuală, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. După mai multe ore, medicul a fost încătușat și dus la audieri. Ulterior, acesta a părăsit sediul poliției fără vreo interdicție privativă de libertate, însă a fost anunțat că trebuie să rămână la dispoziția anchetatorilor, în următoarea perioadă.