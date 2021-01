Doctorul din Călărași care refuză pacienții nevaccinați anti-Covid, anchetat de Colegiul Medicilor

Doctorul de familie din Călărași care a anunțat că refuză să trateze pacienții nevaccinați anti-Covid 19 va fi anchetat de Colegiul Medicilor din România.

Colegiul s-a autosesizat și face o anchetă în cazul medicului de familie care a anunțat că nu va mai primi decât pacienți care se vaccinează împotriva noului coronavirus.

Mai mult, cazul ar putea ajunge inclusiv la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) sau în instanță. Despre acest caz, președintele CNCD, Asztalos Csaba, a spus, la Realitatea Plus, că ”Nu există în niciun stat al UE vreo lege care să prevadă obligativitatea vaccinului”.

Colegiul Medicilor, anchetă în privința doctorului din Călărași care refuză pacienții nevaccinați anti-Covid

În urmă cu două zile, un medic de familie din județul Călărași le-a transmis pacienților săi că îi va scoate de pe lista sa dacă refuză vaccinarea anti-Covid.

Dacă Asociația Medicilor de Familie susține demersul doctorului din Călărași. Dar Colegiul Medicilor din România respinge ideea și s-a autosesizat, anunțând că va face o anchetă în acest caz.

”La Colegiul Medicilor din județul în care a apărut primul medic care a postat această opinie a sa pe Facebook, colegii noștri din județul în care medicul este membru al Colegiului s-au autosesizat și vor face o anchetă, dar ancheta nu va avea finalitate decât dacă cineva va fi prejudiciat”, a explicat Gheorghe Borcean, vicepreședintele Colegiului Medicilor.

În cazul acestui medic, legea este interpretabilă și cazul ar putea ajunge în instanță și chiar la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

”Dacă un asemenea caz ar fi venit la mine aș fi spus din start ”depune o plângere la Consiliul pentru Combaterea Discriminării” pentru că nu poți să ai un asemenea discurs public în condițiile în care ești medic sau un funcționar plătit din bani publici”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, potrivit Realitatea PLUS.

Ce spunea medicul de familie din Giurgiu

Pe 12 ianuarie, un medic de familie din Giurgiu amenința că renunță la pacienții care nu se vaccinează împotriva coronavirusului. Doctorul Cătălin Petrencic avea și un argument legal în favoarea sa, care spune că “asigurații au obligația să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”.

”Cei mai mulți vor să se vaccineze, dar am și pacienți care refuză vaccinarea. Pentru că se apropie etapa a doua de vaccinare și pentru că am mulți pacienți cronici peste 65 de ani, am început pe cei care s-au prezentat la cabinet să-i întreb cum vor proceda, dacă se vor vaccina sau nu.

Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu și 7 că se mai gândesc. Astăzi am avut o discuție mai aprinsă cu o pacientă cronică, cu mai multe boli, care mi-a spus clar că ea nu se vaccinează. De aici mi-a venit această idee, mi se pare anormal ca un pacient înscris la mine cu asemenea comorbitități să aibă asemenea reacție.

Până acum venea, lua rețeta, o consultam, urma indicațiile și acum spune nu la o întrebare, știind că eu m-am vaccinat în urmă cu o săptămână”, a explicat doctorul, la Digi24.