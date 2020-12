Doctorul Mircea Beuran despre calvarul luptei cu COVID: M-au internat direct la ATI

Chirurgul Mircea Beuran, fostul șef al Clinicii de Chirurgie a Spitalului Floreasca, a trecut în luna septembrie prin infecția cu noul coronavirus.

Medicul a vorbit la Medika TV despre lupta sa cu COVID-19, ce înseamnă să stai 17 zile la ATI, dar și despre ce altă măsură de prevenție ar trebui să respectăm pentru a ne feri de virus.

Mircea Beuran a dezvăluit că o igienă orală corectă este extrem de importantă în evoluția infecției cu noul coronavirus peentru că micșorează cantitatea de virusuri care ar putea ajunge în tractul digestiv.

Simptome la câteva zile de ultimul test negativ

Doctorul Beuran povestește că, deși era testat săptămânal, simptomele infecției au apărut la câteva zile de la ultimul test negativ, ceea ce l-a determinat să se adreseze Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

„În luna septembrie, cu toate că în perioada din mai până în septembrie activând în acest spital se făcea săptămânal un control direct cu acel PCR, proba cea mai directă dacă ai sau nu SARS-CoV-2, cu o duminică în urmă eram negativ, joi seara m-am întors de la spital și am avut o stare de oboseală care nu se justifica la ritmul zilei respective și, în general, munca aceasta de spital nu mă obosea defel. Am dormit, în cursul nopții m-am trezit pentru că făceam febră și începusem să tușesc, n-a durat mult, vreo 2 ore, am transpirat, am adormit la loc, dimineața m-am trezit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Aceeași stare bună. Am considerat ca un bun început, poate că răcesc. Asta a fost joi spre vineri. Vineri, tot noaptea, iar febră, iar tuse și o oboseală de nedescris. Nu puteam să mă dau jos din pat. Îmi dau seama că pregătesc COVID-ul. Nu aveam standardul despre care se știa. O tuse seacă, fără expectorație. Am luat un paracetamol. După mai puțin de două ore nu mai era nimic. Ca și cum cineva mi-a luat ca cu mâna starea aceasta. Și-am ajuns sâmbătă, iar sâmbătă am ajuns la un vârf. În care oboseala era maximă și febra a scăzut, a rămas tusea, o tuse seacă și, totodată, niște tulburări în articulații. Parcă nu erau ale mele, nu puteam să mișc nici degetele de la mâini și picioare”, a explicat prof. dr. Mircea Beuran.

Este momentul în care, suspectând faptul că a contractat virusul, medicul s-a îndreptat către Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București pentru un control amănunțit. După investigații, medicii i-au recomandat să rămână internat.

„M-am dus, convins că fac boala, să fac testul. Bineînțeles că testul a ieșit pozitiv. Ieșind pozitiv, m-am dus la Spitalul Matei Balș, la colegul și prietenul meu, pentru că mai trecusem printr-o gripă aviară, tot cu probleme pulmonare severe, la prof. Adrian Streinu-Cercel. Mi-a spus să rămân acolo în două ore să facem un bilanț, am rămas într-un spațiu de rezervă. Mi-a făcut un tomograf pulmonar și a venit să-mi spună că trebuie să rămân. Au apărut acele semne clasice de geam mat care erau în ambele arii pulmonare”, a mai spus medicul.

Internat direct la ATI unde a stat 17 zile

Pentru că starea sa de sănătate se înrăutățise, Mircea Beuran a fost internat în cadrul secției ATI a Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

„Saturația scădea sub 90. M-au internat direct în ATI. Am avut 17 zile de ATI. Prima săptămână a fost destul de grea, pentru că dincolo de semnele care apar și dispar se instala insomnia, poziția cea mai bună pentru oxigenare era poziția pe burtă. Adică să stai culcat pe abdomen, mâinile erau la perfuzii, la monitoare, incomod, dar de nevoie stai. Nu puteam dormi. După o săptămână am trecut peste această stare. Nu-mi pierdusem mirosul și gustul, dar după două săptămâni s-a instalat și pierderea acestor simțuri. Am mai rămas încă două zile, în așa fel încât să existe siguranța că la externare pot să merg acasă, dar cu un suport de oxigen”, a explicat chirurgul.

După externare, mai spune medicul Mircea Beuran, i s-au prescris exerciții de respirație, astfel încât să-și poată recăpăta în totalitate capacitatea pulmonară.

Prof. dr. Mircea Beuran a mai vorbit în cadrul aceleiași emisiuni despre faptul că respectarea unei igiene orale corecte este extrem de importantă în evoluția infecției cu noul coronavirus pentru că astfel este micșorată cantitatea de virus care poate coborî de-a lungul tractului digestiv.

“Receptorii aceia pe care îi iubește virusul se găsesc pe toate celulele epiteliale din gură. Suprainfectarea acestei pneumonii virale provine din bacteriile care provin dintr-o gură netoaletizată. Trebuie insistat pe toaleta zilnică a cavității bucale”, a subliniat Mircea Beuran.