„Doctorul vedetelor”, dezvăluiri cutremurătoare: “Am căzut de la etajul 3 în Mall Vitan! Am fost în comă 5-6 luni”

Yazan Aqrabawi este proprietarul clinicii Creating Smile și totodată mai este cunoscut și sub numele de ”doctorul vedetelor”. O mulțime de personalități importante, inclusiv Adrian Mutu ori Anamaria Prodan i-au trecut la un moment dat pragul cabinetului său.

Cum a ajuns Yazan Aqrabawi ”doctorul vedetelor”

Iordanianul Yazan Aqrabawi a fost invitat în emisiunea lui Horia Ivanovici unde a vorbit deschis despre momentul în care și-a dat seama că vrea într-adevăr să devină medic. Se pare că totul a pornit de la o tragedie.

”Doctorul vedetelor” recunoaște că tatăl său era o persoană cât se poate de strictă. La un moment dat însă, acesta a fost invitat la ziua unui prieten. Avea în jur de 14 ani atunci, iar acea petrecere avea să-i schimbe viața total.

. A stat în comă timp de șase luni și nimeni nu i-a sărit în ajutor la acel moment. Prietenii săi a fugit, iar amintiri din acea perioadă nici că mai există.

„Eu când eram mic s-a deschis atunci Mall Vitan și tatăl meu atunci era strict. Atunci era ziua unui prieten de-al meu, aveam 13-14 ani. Ne-am adus atunci și ne-am urcat la etajul 3, pe scări, în afară și am căzut de la etajul 3 până la parter jos.

Am stat în comă cinci luni, șase luni cam așa ceva. (…) Mie mi-era frică să sar că deja eram sus, nu a venit nimeni să mă ajute, pe scară rulantă. Nu mai puteam să mă țin, mâna era plină de sânge și mi-am dat drumul.

Atunci mi-am rupt mandibulă, picioare, mâna, umăr și nu știu nimic din ce s-a întâmplat atunci. După am aflat că tata a venit la mall să mă ia și atunci i-au zis că un copil arab mic a căzut”, a povestit Yazan Aqrabawi.

Cum a reacționat tatăl său când l-a văzut

Tatăl acestuia nu știa despre ce copil este vorba, însă a decis să meargă la spital să se lămurească. În momentul în care a văzut că este vorba despre fiul său, acesta a leșinat.

Întreaga experiență însă avea să fie o inspirație pentru ”doctorul vedetelor”. După doi ani de recuperare, acesta a făcut numeroase tratamente și a petrecut mare timp alături de medici. Astfel și-a dat seama ce vrea să facă mai departe.

„De atunci am început tratamente cu cavitatea bucală, nu puteam să îmi deschid gura, nu am mers cam un an jumate. Mi-am revenit după doi ani. Vedeam tot felul de medici, chirurgi, stomatologi. După perioada asta mi-am dat tema că vreau să fiu ceva. Din familia mea nu e nimeni medic, dar de la chestia asta a plecat totul”, a mai adăugat acesta.

Yazan Aqrabawi mai are sechele și astăzi

Și iată că așa, Yazan Aqrabawi, a ales medicina. Evident, după întreaga întâmplare, au rămas și sechelele. ”Doctorul vedetelor” povestește că încă are dureri, iar inclusiv la cabinet petrece timp pe scaun.

Cât despre tatăl său, deși acesta i-a recomandat să meargă pe partea de business, el a preferat medicina. Și nu regretă deloc alegerea făcută. Mai mult de atât, el recunoaște că a transformat întreaga afacere într-un business de mare succes.

A știut cum să se promoveze de unul singur în primul rând. Iar acesta este și motivul pentru care în prezent, o mulțime de vedete de top ajung la clinica sa, fără a avea nevoie de o firmă de PR sau de alte relații.

„Am ales medicina. (…) Și acum când mă trezesc am dureri la picioare, când stau la cabinet stau pe scaun. Știu ce înseamnă dureri, am trecut prin toate. Și ”, a completat el.