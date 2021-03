Document. Adevărul despre înlocuirea termenilor “mamă” / “tată” cu cel de “părinte”. Ce solicită, de fapt, Parlamentul European

Direcția Generală Personal de la Parlamentul European a elaborat un ghid pentru angajații PE referitor la limbajul nediscriminator recomandat a fi folosit în legătură cu minoritățile sexuale, naționale sau rasiale sau cu persoanele cu dizabilități.

Ghidul stabilește o serie de termeni care ar putea fi considerate ofensatori și a căror utilizare este „de evitat”, precum și expresiile recomandate.

Ghidul a generat un fakenews legat de faptul că prevederile ghidului ar fi obligatorii și că termenii de „mamă” și „tată” ar urma să fie înlocuiți din actele oficiale cu cel de „părinte”, astfel încât să nu deranjeze cuplurile homosexuale.

Termenul „țigan”, utilizat doar de romi

Documentul elaborat la Parlamentul European este structurat pe trei capitole distincte: termeni referitori la rasă, etnie și religie, termeni referitori la persoanele LGBT, termeni referitori la dizabilități.

În secțiunea referitoare la rasă, la termeni de evitat este trecut „țigani” pentru care se recomandă „romi, sinti, gitani sau nomazi”. „Țigani (nu se recomandă folosirea acestui termen de către persoane care nu aparțin comunității rome)”, se arată în document. În schimb este de evitat termenul „caucazieni” în loc de „albi”, deși „caucazian” a devenit cuvântul impus de curentul corectitudinii politice în Statele Unite. În loc de „negru” se recomandă „persoane de origine africană/ de culoare”. În loc de „migranți ilegali/ clandestini”, angajaților Parlamentului European li se recomandă să folosească „migranți fără acte/ în situație neregulamentară”.

„Folosiți termenii preferați de către persoanele cărora vă adresați. Dacă aveți îndoieli, întrebați-le. Nu încadrați oamenii într-o rasă sau un grup etnic dacă acest lucru nu este relevant. Atunci când este posibil, numiți grupul minoritar exact (ex. minoritatea romă). Folosiți numele țărilor sau al regiunilor atunci când menționați originea, de ex. „nigerian” sau „nord-african”. Evitați generalizări precum „africani” sau „arabi”. Se acceptă folosirea termenilor „evreu”, „catolic”, „protestant” etc. Uneori însă poate fi jignitoare folosirea unor termeni religioși pentru a descrie personalitatea oamenilor. De exemplu: „E un evreu tipic”, se arată în document.

Textul complet al ghidului poate fi accesat AICI.

„Drepturi egale la căsătorie”

Cea mai mare parte a ghidului o ocupă secțiunea de terminologie legată de minoritățile sexuale. „Strict în contextul formularelor administrative și al contextelor asemănătoare”, documentul recomandă înlocuirea termenului de mamă/ tată cu cel de „părinți”. „Este important să se recunoască diversitatea la nivelul componenței unei familii. Un caz concret ar fi formularele administrative, unde este important să se recunoască toate realitățile”, motivează Direcția de Personal a PE.

În schimb, expresia „schimbare de sex” este neagreată, fiind recomandată „tranziția de gen” definită ca „procesul prin care trece o persoană pentru a trăi în genul cu care se identifică și care este diferit de sexul care i-a fost atribuit la naștere.” O altă concesie făcută minorităților sexuale este trecerea de la „sex biologic” la „sex atribuit la naștere”, iar „persoană intersexuală” se va folosi în loc de „hermafrodit”. despre care se spune că „nu este considerat potrivit pentru oameni deoarece se folosește în biologie pentru a desemna plante și animale bisexuate”. În loc de „căsătoria gay” sau „căsătoria homosexuală”, este promovată expresia „drepturi egale la căsătorie”. Pentru „travestit/ transexual” se recomandă „transgen”.

„Sentimentul corect”

Secțiunea privitoare la dizabilități recomandă ca regulă generală utilizarea termenilor din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Birocrații de la Parlamentul European dau și exemple de sentimente care nu ar fi „corecte”. „Persoanele cu dizabilități, la fel ca toți ceilalți oameni, vor doar să își trăiască viața. Calificarea lor drept persoane „curajoase” sau „eroice” implică o oarecare condescendență și reprezintă o modalitate prin care societatea își ascunde lipsa de incluziune și de acces la servicii de bază. În aceeași ordine de idei, persoanele cu dizabilități nu sunt o sursă de milă; „săracul, suferă de o dizabilitate” nu este un sentiment corect. Accentul ar trebui pus pe obstacolele create de societate”, se arată în document.

În plus, se cere evitarea metaforelor care evocă o dizabilitate, de exemplu: „Îmi curăț biroul pentru că așa sunt eu, obsesiv-compulsiv”, „Sunt atât de hiperactiv astăzi” etc.

Elaborarea documentului a fost semnalată de către europarlamentarul italian Simona Baldassare, din partidul Lega al lui Matteo Salvini, care a criticat dur prevederile acestuia. „În câțiva ani, dacă vom continua astfel, vom ajunge să spunem că sunt cinci anotimpuri și că ochii albaștri sunt o nuanță de căprui”, a declarat Baldassare, citată de Il Tempo.

Ulterior, o parte din presă a relatat că de fapt recomandările din ghid ar fi obligatorii și că termenii „de evitat” sunt de fapt „interziși”, iar că preferința acordată termenului de „părinte” ar însemna eliminarea termenilor „mamă” și „tată” din documentele oficiale la nivel european.