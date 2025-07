Documentarul de pe Netflix care a spart toate topurile. Are un nume amuzant, dar subiectul o să te lase fără cuvinte. Cum a fost posibil așa ceva pe un vas de croazieră de sute de milioane de euro

Platforma de streaming Netflix pune la dispoziția abonaților din lumea întreagă documentarul care a spart toate topurile internaționale. Are un nume amuzant, dar subiectul o să te lase imediat fără cuvinte. Cum a fost posibil să se întâmple asta pe un vas de croazieră, în valoare de sute de milioane de dolari.

Documentarul de pe Netflix cu nume amuzant și subiect inedit

Netflix i-a obișnuit pe internauți să difuzeze filme, seriale și reportaje inedite. Recent, a încărcat un neașteptat cu o denumire hazlie, care s-ar putea să te facă să râzi. Deși are un nume comic, scenariul nu are nicio notă amuzantă și te va impresiona și pe tine.

Se recomandă să nu-l privești după ce ai luat masa pentru că riști să ai probleme. Se numește Trainwreck: Poop Cruise, tradus în limba română prin Fiasco: WC-ul plutitor. A fost lansat în anul 2025 și este dedicat celor care au peste 16 ani.

Acțiunea are loc în februarie 2013, pe un vas de croazieră de milioane de euro, Carnival Triumph, care a plutit în derivă timp de 4 zile. Avea la bord 4.100 de pasageri. Totul s-a petrecut în mijlocul Golfului Mexic și a pornit din cauza unui incendiu care s-a produs în sala motoarelor.

Ce au povestit pasagerii de pe vasul de croazieră

„[A doua zi după incendiu,] ne-am trezit și totul se schimbase. Am coborât pe punțile inferioare și am văzut, am mirosit și am simțit aerul de boală”, își amintește un pasager în documentarul de pe Netflix, conform publicației .

„Doar pe puntea noastră, erau saci cu pericole biologice aliniați pe podea. Vorbim despre o canalizare doar la capătul punții noastre. A fost respingător”, a povestit un alt călător, mai arată sursa menționată mai sus.

În continuare spectatorii observă faptul că lucrurile de pe nava de croazieră încep să se înrăutățească. Vasul a fost forțat să se încline în timp ce era remorcat spre un port din Mobile, Ala. Acest lucru a făcut ca tot ce se adunase la dușuri și la toalete să se reverse pe podele.

Fecalele s-au infiltrat în covoare, au curs pe scări și au ajuns în puțurile lifturilor. Mai târziu, pasagerii au ajuns să-și care saltelele direct pe punte pentru că paturile nu mai puteau fi utilizate din cauza lipsei aerului condiționat și a mirosului de urină din dușuri.

Cum au supraviețuit pasagerii din documentarul de pe Netflix

Documentarul de pe îi prezintă pe oameni în timp ce se luptă cu spațiul liber de pe puntea vasului de croazieră, dar și pentru mâncare. Nava de croazieră a fost aprovizionată cu bunuri neperisabile care au ajutat la întreținerea pasagerilor și a echipajului.

Hrana a ajuns la bordul vasului, alături de alte necesități, pe măsură ce aceasta era remorcată la țărm. Nimeni nu a murit în timpul celor 4 zile de izolare sau nu a suferit răni grave, cu toate că un pasager s-a plâns că a trăit o mare dramă.

Acest călător a declarat că nu va mai face niciodată croaziere. În altă ordine de idei, evenimentul a fost o mare fascinație la acea vreme pe social media. Din păcate, cei 4.100 de pasageri au avut de suferit din cauza defecțiunilor care au făcut ca toaletele să fie nefuncționale.