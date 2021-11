Luca, băiatul lui Reghe, vorbește despre afacerile pe care le are cu iubita tatălui: “Suntem asociați, muncim și avem idei”

După ce FANATIK a publicat, în exclusivitate, dar și despre firma pe care (încă) soțul ei o are împreună cu fiul său, Luca, și cu actuala iubită, Corina Caciuc, băiatul – pe care impresara l-ar fi crescut ca pe propriul copil – face dezvăluiri neștiute despre afacerile în care este implicat.

Luca, băiatul lui Reghe, adevărul despre afacerile pe care le are cu iubita tatălui, Corina Caciuc

“Eu sunt în Dubai în momentul ăsta. Băiatul meu (Luca Reghecampf, n. red.) face afaceri. Am văzut în ziare o firmă, despre care nu știam, ce-i drept. (Firma la care face referire Anamaria Prodan, susținând că este deținută de Luca Reghecampf și de iubita însărcinată a antrenorului Craiovei, Corina Caciuc, a fost înființată în anul 2020. Wholesale Trade Concept are drept obiect de activitate comerțul, n.red) Ce ai vrea să spun? Este greu de comentat, este greu de vorbit despre așa ceva. Nu știa nimeni despre asta.

Știa doar Luca Reghecampf, băiatul cel mare, băiatul meu, cel din prima căsnicie a lui Laurențiu. Încă nu mi-a spus nimic Luca, dar Luca ascultă de tatăl lui, orbește, și e normal să fie așa.

ADVERTISEMENT

Asta e ultima pe care puteam să o văd. Din 2020 tu să ai firma, copilul meu, să aibă firmă cu amanta tatălui, iar noi în casă, eu cu Luca Reghecampf, să plângem împreună unul în brațele celuilalt…. Și Luca să fie nevoit să mă mintă de frică, dar în același timp să încerce să îi explice tatălui cine este amanta și cum o vede el… E cumplit.

Nu am vorbit nimic cu Luca, încă, pentru că am aflat când eram în Dubai. Dar pe măsură ce trec zilele îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce. Consider că am muncit atât de mult, ani, am dat tot ce am avut pentru soțul meu, și eu, și copiii noștri, și am creat ceva unic și sunt mândră chiar și astăzi de toate aceste lucruri. Absolut toată lumea mă oprește și îmi spune „Ana, a greșit enorm”! Probabil nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă astăzi, nu știu dacă el se mai poate uita vreodată în ochii copiilor sau în ochii mei.”, mărturisea, ieri, Anamaria Prodan pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Sunt asociat în firmă. Atât eu, cât și Corina muncim, avem idei”

Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca, recunoaște că este partener de afaceri cu iubita tatălui său, Corina Caciuc, care urmează să devină mamă, în câteva luni. Actele depuse la registrul comerțului îl prezintă pe Luca Reghecampf drept asociat în firma Corinei și, astăzi, tânărul face dezvăluiri exclusive despre afacerile pe care le are împreună cu noua parteneră a tatălui său.

“Sunt cetățean german și nu doresc să devin persoană publică în România. Legat de firma, este decizia mea dacă intru în firmă și cu cine colaborez. Firma este mai veche, dar persoana mea este de o lună în această companie. Eu am fost inclus ca asociat acum câteva zile. Eu vroiam să vă zic că, atât eu, cât și Corina avem idei, muncim în firma asta, suntem 4 și fiecare dintre noi aduce ceva, fiecare se implică. Și iubita mea, Asiana Peng, este implicată în această firmă”, a povestit Luca Reghecampf, astăzi, în emisiunea

ADVERTISEMENT

Luca, despre Anamaria Prodan: “Are respectul meu, o respect ca femeie”

Fiul cel mare a lui Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre mărturisile făcute în cartea lansată, recent, de Anamaria Prodan, în paginile căreia spune că impresara este “ca o a doua mamă pentru el”.

”Ana este ca a doua mamă pentru mine și nu m-a tratat diferit față de ceilalți. Suntem toți frați și copiii ei. Întotdeauna a avut grijă și a îndeplinit orice dorință, oricând am avut vreuna. Îi sunt foarte recunoscător pentru tot și mă bucur că este acolo pentru mine atunci când am nevoie de ea. Suntem o familie frumoasă și îi mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase din viața mea! Te iubesc”, scria Luca Reghecampf în paginile cărții “Da! Sunt cea mai bună”, lansată, recent, de Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

Ce spune, acum, Luca Reghecampf, în momentul în care tatăl său se află în divorț cu Anamaria Prodan?

“Ce a fost scris în carte este de doi ani. Este veche declarația. Nu vreau să mai comentez nimic. Doamna Anamaria are respectul meu, o respect ca femeie. Eu nu pot să vorbesc acum să vorbesc despre Corina și despre acest topic. Nu, nu doresc să ajung o persoană publică în România.”, a declarat fiului lui Laurențiu Reghecampf, la Prima TV.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, în plin divorț

Vă reamintim că FANATIK a relatat, în exclusivitate, încă din luna iunie, că

De atunci, au ieșit la iveală mai multe informații uimitoare despre relația celor doi, iar picătura care a umplut paharul și a determinat-o pe Anamaria Prodan să recunoască faptul că Laurențiu Reghecampf nu mai este Soarele ei a fost