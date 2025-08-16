Documente importante de la summit-ul Trump – Putin, uitate într-un hotel din Alaska. Ce cadou urma să primească liderul rus și ce aveau în meniu

Trei turiști au descoperit opt pagini care conțineau detalii confidențiale despre summit-ul la care au participat Donald Trump și . Ce cadou plănuia să-i facă liderul de la Casa Albă șefului de la Kremlin, ce meniu ar fi trebuit să servească cei doi și ce alte detalii au fost dezvăluite.

Ce cadou plănuia să-i facă Donald Trump lui Vladimir Putin

Documente importante, cu informații confidențiale din cadrul , au fost descoperite de trei turiști cazați la hotelul Captain Cook din Anchorage, Alaska. Acesta este situat chiar în apropierea bazei aeriene unde a avut loc întâlnirea dintre cei doi șefi de stat, conform publicației americane .

Astfel, au fost găsite opt pagini într-o imprimantă din hotel. Acolo se aflau scrise locațiile, orarul întâlnirilor, date de contact ale unor oficiali americani și meniul pe care ar fi trebuit să-l servească cei doi.

Pe una din pagini erau trecute detalii cu orele exacte la care erau organizate diferite activități. De asemenea, pe un document era scris și ce cadou urma să-i facă Trump lui Putin. Se pare că liderul de la Casa Albă avea în plan să-i ofere președintelui rus o statuie de birou cu vulturul american, potrivit sursei menționate.

De asemenea, paginile 2-5 conțineau numele și numerele de telefon ale unor oficiali americani, dar și transcrierea fonetică a numelor participanților ruși.

Ce meniu ar fi trebuit să servească oficialii și cum erau așezați la masă

Pe paginile 6-7 erau detalii despre modul în care urma să fie servit prânzul oferit „în cinstea lui Vladimir Putin”, dar și lista participanților. De asemenea, erau detalii și despre cum aceștia erau așezați la masă.

În document se preciza faptul că Trump și Putin ar fi trebuit să stea față în față. La dreapta președintelui american ar fi stat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, sau Pete Hegseth. În partea stângă era poziționat Steve Witkoff.

În ceea ce-l privește pe liderul rus, acesta era înconjurat de oamenii săi de încredere, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov și consilierul său pe politică externă, Iuri Ușakov. Cu toate acestea, prânzul a fost anulat.

Publicația americană a dezvăluit că oficialii ar fi avut un meniu „simplu, din trei feluri”. Aceștia ar fi servit salată verde, carne de vită, filet mignon și pește, halibut olympia. La desert aveau cremă de zahăr ars.

Identitatea turiștilor care au găsit documentele a fost protejată pentru a nu crea probleme. De asemenea, Departamentul de Stat al SUA și Casa Albă au refuzat, până acum, să facă orice fel de comentarii.