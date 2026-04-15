Documentele secrete care dezvăluie cum a reușit Iranul să țintească atât de precis bazele americane din Golf. Rolul-cheie al Chinei în operațiune

În primele săptămâni ale războiului, Iranul a atacat cu precizie mai multe baze americane din ţările Orientului Mijlociu, provocând daune de sute de milioane de euro. Au fost distruse radare şi echipamente sofisticate, iar unele baze, precum cea din Bahrain, au fost evacuate complet. Atacurile i-au luat prin surprindere pe americani şi ele au fost cauza din care conflictul s-a prelungit mai mult decât se aştepta Donald Trump.

Iranul a cumpărat satelitul lansat de China la sfârşitul anului 2024

Marea întrebare este cum au reşit iranienii lovituri de aşa mare precizie şi de unde au avut informaţiile necesare. Un răspuns a fost oferit miercuri de o investigaţie Financial Times, care arată că Iranul a achiziționat în secret un satelit spion chinezesc, al cărui rol a fost tocmai acela de a-i oferi Republicii Islamice o nouă capacitate de a viza bazele militare americane din Orientul Mijlociu.

Satelitul TEE-01B, construit de compania chineză Earth Eye Co., a fost cumpărat de Forțele Aeriene ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) la sfârșitul anului 2024, după ce a fost lansat în spațiu din China, potrivit unor documente militare secrete iraniene intrate în posesia jurnaliştilor englezi. Comandanții militari iranieni au direcţionat satelitului să monitorizeze obiective militare americane cheie, pe baza datelor alcătuind planuri minuţioase.

În plus, în cadrul acordului, forțele iraniene au primit acces la stații terestre comerciale operate de Emposat, un furnizor de servicii de gestionare a sateliților și transmitere de date cu sediul la Beijing, cu o rețea care se întinde inclusiv în Asia şi America Latină. Satelitul a surprins imagini ale Bazei Aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită pe 13, 14 și 15 martie, iar pe 14 martie Donald Trump chiar a confirmat că .

Ce obiective a monitorizat satelitul TEE-01B

Satelitul a monitorizat, de asemenea, baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania și locații din apropierea bazei navale a Flotei a Cincea a SUA din Manama, capitala Bahrainului, dar și aeroportul Erbil, din Irak, aproximativ în perioada în care forțele iraniene au atacat obiective militare din aceste zone. Alte zone supravegheate de satelit au inclus bazele aeriene Camp Buehring și Ali Al Salem din Kuweit, baza militară americană Camp Lemonnier din Djibouti și Aeroportul Internațional Duqm din Oman. Infrastructura civilă din Golf monitorizată a inclus zona portului de containere Khor Fakkan și uzina de energie și desalinizare Qidfa din Emiratele Arabe Unite, precum și instalația Alba din Bahrain – una dintre cele mai mari topitorii de aluminiu din lume.

„Acest satelit este în mod clar folosit în scopuri militare, deoarece este administrat de Forța Aerospațială a IRGC și nu de programul spațial civil al Iranului. Teheranul are cu adevărat nevoie de această capacitate externă în timpul războiului, deoarece îi permite să identifice din timp țintele și să verifice rata de succes a atacurilor sale”, a declarat Nicole Grajewski, expertă în Iran la Universitatea Sciences Po.

Satelitul cumpărat de la China poate distinge obiecte de o jumătate de metru

TEE-01B poate distinge obiecte a căror dimensiune este de cel puţin o jumătate de metru, rezoluţie comparabilă cu imaginile satelitare comerciale de înaltă rezoluție din Occident. Acesta reprezintă un progres semnificativ față de capacitățile interne ale Iranului și le , vehicule și chiar modificări ale infrastructurii monitorizate. Spre exemplu, cel mai avansat satelit militar anterior al Forței Aerospațiale IRGC – Noor-3 – era estimat să capteze obiecte cu dimensiunea de aproximativ 5 metri, o îmbunătățire față de imaginile de 12-15 metri ale sistemului Noor-2, dar totuși cu un ordin de mărime mai puțin precise decât satelitul construit de China și insuficient a monitoriza activitatea din bazele militare.

La rândul ei, compania Earth Eye Co confirmă pe site-ul său că a efectuat un transfer pe orbită către o țară pe care nu a numit-o, dar care face parte din Inițiativa Belt and Road a Chinei. De remarcat că Iranul s-a alăturat inițiativei Belt and Road în anul 2021. Conform documentelor consultate de FT, în septembrie 2024, Forța Aerospațială IRGC a fost de acord să plătească Beijingului 36,6 milioane de dolari pentru a dobândi controlul asupra respectivului sistem.

China e suspectată că i-a ajutat şi pe rebelii Houthi

Oficialii americani au monitorizat îndeaproape companiile chineze de sateliți despre care se crede că susțin actori din Orientul Mijlociu care amenință securitatea SUA. Anul trecut, Financial Times scria că Chang Guang Satellite Technology, un grup comercial cu legături cu armata chineză, a furnizat imagini din satelit rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran, pentru a-i ajuta să vizeze navele de război americane și internaționale din Marea Roșie.

CIA a refuzat să comenteze situaţia şi nici Casa Albă nu a comentat în mod specific legătura dintre Emposat și IRGC, dar un purtător de cuvânt a făcut referire la comentariile din weekend ale lui Donald Trump, când a avertizat că Beijingului se va confrunta cu probleme mari dacă va furniza Teheranului sisteme de apărare aeriană.