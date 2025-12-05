Documentul care face lumină în cazul afacerilor imobiliare ale familiei Băluță. Toate datele sunt publice

ADVERTISEMENT

În ultimele zile, în spațiul public a circulat o investigație privind presupuse ”secrete imobiliare” ale familiei primarului Daniel Băluță. Aceasta ar fi fost promovată masiv chiar de candidatul Ciprian Ciucu, scrie . Aceste ”dezvăluiri” nu au avut viață lungă, fiind rapid ”neutralizate” de un document care este public.

S-a elucidat ”misterul” banilor din afacerile imobiliare ale familiei Băluță. Un certificat de la Registrul Comerțului clarifică totul

Ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie, care vor aduce un nou primar general în București a venit cu mai multe atacuri între candidați. Recent, o investigație despre presupusele ”secrete imobiliare” ale familiei Băluță a circulat în spațiul public, fiind promovată masiv chiar de candidatul liberal Ciprian Ciucu.

Un document care este public a venit și a făcut lumină definitiv în acest caz. Conform sursei citate, consultarea unui certificat de la Registrul Comerțului a arătat în mod evident o serie de neconcordanțe între informațiile vehiculate în ”investigație” și realitate.

Cei care au realizat investigația au ignorat exact datele publice care ar fi lămurit totul. Astfel, așa-zisele dezvăluiri despre s-ar fi prăbușit instant dacă ar fi avut în vedere un banal certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Documentul prezentat de cei de la Știripesurse indică cu exactitate structura de proprietate, vechimea, activitatea economică și situația financiară a firmei familiale BD MEDICAL 2002 SRL, prezentă în ”dezvăluirile virale”.

Acest certificat ONRC arată că firma este deținută de familia Băluță, având capital privat integral românesc și funcționând din 2003. Tot aici se pot verifica datele financiare anuale. Ele sunt publice și ușor de consultat. În plus, arată o evoluție solidă și constantă a companiei timp de aproape două decenii.

Toate informațiile privind sursa fondurilor erau disponibile public

Bilanțul BD MEDICAL 2002 SRL arată cifre de afaceri consistente și profituri semnificative, suficiente pentru a explica integral achizițiile prezentate în investigația Snoop. Concret, potrivit datelor publice:

cifra de afaceri a firmei în 2024 este de 2.019.803 lei, cu un profit de 716.363 lei,

în 2023: 1.759.801 lei cifră de afaceri, 868.084 lei profit,

în 2022: 1.870.564 lei cifră de afaceri și 865.094 lei profit. Aceste date provin din bilanțurile oficiale, disponibile public și incluse în documentația certificată de ONRC.

În această investigație nu se explică de ce au fost omise cele trei bilanțuri consecutive care indică profituri între 700.000 și 860.000 de lei, precum și informațiile publice privind activitatea medicală a firmei, vechimea de 22 de ani și faptul că asociații sunt aceleași persoane despre care investigația Snoop sugerează că ar avea ”surse neclare de bani”.

De asemenea, un alt aspect care nu apare în investigație este că membrii familiei Băluță nu sunt figuranți într-o schemă imaginară. Aceștia au studii importante, profesii, specializări și venituri reale, care explică perfect posibilitatea unor investiții imobiliare.

este doctor în științe medicale, cu o carieră academică și clinică consolidată, deci venituri semnificative, predictibile, peste media profesiei.

Cumnata acestuia, Denisa Băluță, este medic rezident în chirurgie maxilo-facială, profesie cu venituri peste medie și cu o traiectorie profesională clară în domeniul medical.

Părinții, Florica și Marin Băluță, sunt acționari în firma de familie încă de la început; un business construit treptat, prin muncă, cu activitate licită și continuitate documentată de peste 20 de ani.

În loc să prezinte tabloul real, un business medical funcțional, profitabil și transparent, investigația creează impresia unei rețele oculte de achiziții, bazate pe „coincidențe”, insinuări și imagini cu blocuri, scrie sursa citată.

Oficial, printr-o simplă documentare, se putea vedea faptul că: