Documentul care poate schimba totul în scandalul de xenofobie de la Sf. Gheorghe: „Avem hârtie semnată de cei de la FC U Craiova”. Video exclusiv

Laszlo Dioszegi a intervenit telefonic în cadrul . Patronul lui Sepsi s-a apărat și i-a răspuns prompt lui Adrian Mititelu, cel care de la partida cu FC U Craiova 1948.

Hârtia care poate schimba totul în scandalul de la Sepsi – FC U Craiova 1948. Laszlo Dioszegi, dezvăluire bombă la Fanatik SuperLiga

Dioszegi a transmis că are dovezi incriminatorii la adresa oltenilor, care au susținut că nu au avut habar de faptul că vor fi însoțiți de galerie la Sf. Gheorghe. Patronul covăsnenilor a dezvăluit că are o hârtie semnată de FC U Craiova 1948, prin care își luau angajamentul că vor prelua grupul de ultrași din Bănie.

„Cum putem noi să facem așa ceva? Mergem noi la spectatori craioveni și le spunem haideți la noi să strigați să plecăm din țară? Vă dați seama ce umilință? Cum poate să spună cineva așa ceva? Și că noi suntem răspunzători. Că eu puteam să evacuez galeria oaspete. Deci există un protocol, niște legi. Protocolul spune că observatorul trebuie să dea ordin la jandarmi să intre pe stadion și să evacueze galeria oaspete, dar numai când sunt incidente. Nu vorbește legea de incidente verbale. Și dacă așa a considerat observatorul să avertizeze arbitrul să termine meciul, aici noi nu suntem vinovați deloc.

Ei au spus că au trimis o hârtie în care au avertizat că nu vin suporteri din Craiova, dar de fapt, fiecare echipă care vine la Sf. Gheorghe trimite același act, ca clubul nu organizează deplasarea suporterilor. Dar nu a scris că nu vin suporteri, ci că nu organizează clubul. Dar știau că vin suporteri fiindcă există un om care se ocupă de siguranța spectatorilor, ca și la noi, și ei deja la ședința de dinainte de meci a spus că o să vină 90-120 de suporteri din Craiova.

Avem și o hârtie de care ieri mi-am adus aminte că cel care se ocupă de siguranța galeriei noastre s-a întâlnit cu cei de la Craiova și cei de la Craiova au semnat pentru preluarea peluzei în stare excelentă. Dacă știau că nu vin spectatori de ce semnează un act? Era un act că peluza e în stare bună și după meci să semneze dacă erau incidente”, a declarat Laszlo Dioszegi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Eu n-am vrut să ne certăm în presă. Sper să ia comisia decizia care trebuie luată”

Laszlo Dioszegi nu vrea să arate cu degetul spre Adrian Mititelu. Patronul covăsnenilor consideră că nu omologul său de la FC U Craiova 1948 este vinovat, ci galeria alb-albaștrilor, care are un ghimpe împotriva propietarului.

„Eu nu am vrut să ne certăm la tv și în presă. Eu am încredere în comisie. Sper să ia o decizie care trebuie luată. Nu am vrut să ne certăm. Mai bine ne ocupăm de terenul din Sf. Gheorghe decât să ne certăm.

Ne-au deranjat pentru că sunt lucruri spuse la cald. Dânsul (n.r. – Mititelu) are o problemă cu galeria lui și nici nu sunt sigur că după ce au plecat băieții, am înțeles că nu au fost triști că s-a terminat în minutul 25. Nici nu sunt afectați”, a adăugat patronul lui Sepsi.