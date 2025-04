Documentul intern pe care IGPR nu îl vrea public. Ce se întâmplă, de fapt, cu fondurile destinate carburantului pentru mașinile de poliție

Polițiștii acuză o criză a fondurilor pentru carburant, însă IGPR neagă cu vehemență orice astfel de problemă financiară pe care ar avea-o instituția. Recent, Sindicatul Europol a atras atenția asupra faptului că oamenii legii au fost somați să nu mai circule atât de mult cu autospecialele, decât în cazuri urgente, din cauza lipsei de bani pentru alimentarea mașinilor.

Documentul intern pe care IGPR nu îl vrea public. Adevărul despre criza fondurilor pentru carburant

Polițiștii fondurilor pentru carburant. Între timp, șefii din poliție se ceartă între ei pentru că informația potrivit căreia sumele aferente alimentării autospecialelor au fost diminuate a apărut în spațiul public.

FANATIK a intrat în posesia unui document intern pe care IGPR nu l-ar fi dorit public în contextul unei crize a fondurilor pentru carburantul cadrelor . FANATIK a aflat și faptul că, în cadrul unei videoconferințe organizate marți, 15 aprilie 2025, la care a participat și chestorul de poliție Bogdan Despescu, acesta având și funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, acesta i-ar fi criticat pe inspectorii șefi din poliție pentru că au permis ca această situație să apară public.

„Având în vedere faptul că pe luna în curs a fost alocată o cantitate de carburant mai mică față de lunile anterioare, vă adresăm rugămintea de a eficientiza consumul de carburant repartizat pe fiecare card din cadrul subunității dumneavoastră pentru a evita următoarele probleme. (…) Vă adresăm rugămintea de a analiza efectuarea alimentărilor în funcție de necesitatea activităților operative de la nivelul structurilor dumneavoastră pentru încadrarea în cantitatea de carburant distribuită la nivelul unității noastre”, se arată în documentul obținut de FANATIK pe care IGPR nu l-ar fi vrut aflat.

Până la momentul publicării materialului, IGPR nu a răspuns solicitării FANATIK de a comenta situația.

Sindicaliștii din poliție susțin că nu mai sunt bani pentru alimentarea autospecialelor, IGPR neagă

În urma dezvăluirilor făcute de Sindicatul Europol, potrivit cărora și că vor fi nevoiți să stea cu mașinile pe dreapta, IGPR a transmis un comunicat prin care infirmă această acuzație. Mai mult, aceștia susțin că totul este „o informație falsă” și că nu există o astfel de situație la nivelul Poliției Române.

„Ideea e că ei nu au întrebat pe nimeni. Au prins un mesaj, nu știu de unde, de cine compus, și l-au postat. Nu există o astfel de problemă, este falsă informația”, a spus Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, pentru FANATIK, în urmă cu doar câteva zile, la scurt timp după publicarea acuzațiilor.

„Polițiștii vor rămâne cu autospecialele pe dreapta, din cauza fondurilor insuficiente alocate pentru carburant de către IGPR. Asemenea mesaje au fost deja distribuite sub diferite forme pe grupurile de comunicare, după ce tot mai multe echipaje din întreaga țară au ajuns la pompă și cardul de alimentare era gol. (…) Așadar, după cum le transmit șefii în mesaj, autospecialele mai pot fi folosite doar pentru activități „foarte urgente”. Ce or însemna activități “foarte urgente”, nu știm, nu am găsit nicio normă în ordine și dispoziții care să definească această nouă caracteristică a intervenției”, se arată în textul postării de pe pagina Sindicatului.

IGPR a transmis ulterior că nu există o criză a fondurilor pentru carburant, ci din contră: „Polițiștii au la dispoziție mijloacele tehnice și combustibilul necesare pentru a asigura liniștea publică și pentru a interveni la evenimente. În acest sens, au fost alocate fonduri suficiente către unitățile teritoriale de poliție, alocările bugetare fiind similare cu cele din perioada anterioară”.