Documentul pe care pensionarii îl vor primi acasă de luna viitoare a fost publicat în Monitorul Oficial. Este legat de recalcularea pensiilor

În Monitorul Oficial a apărut deja Ordinul pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, astfel că de luna viitoare pensionarii vor începe să primească deciziile care îi vor informa cu noile sume pe care le vor încasa de la 1 septembrie, conform recalculării.

Trei modele de decizii de recalculare a pensiilor

“Deciziile se emit în două exemplare care cuprind în clar numele și prenumele directorului executiv sau, după caz, ale directorului executiv adjunct al Direcției stabiliri și plăți prestații sau ale șefului casei locale, din care un exemplar va fi comunicat beneficiarului, iar cel de al doilea va fi arhivat la dosarul de pensie”, se arată în Ordinul publicat în Monitorul Oficial.

În explicaţii se arată că se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de contribuabil, cu valoarea punctului de referință aşa cum este prevăzută la articolul 84 (n.red – valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei).

Excepţie fac pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, care se recalculează conform unui alt articol de lege.

În ceea ce priveşte , acesta se obține prin adunarea punctajelor anuale realizate de contribuabil cu numărul de puncte de stabilitate.

Pentru a avea o ideea despre cum se stablilesc aceste puncte de stabilitate, exemplificăm: se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani; 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani şi câte un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Foarte important de ştiut de către pensionari este faptul că în cazul în care în urma recalculării rezultă un cuantum al pensiei mai mare, se va plăti acesta, iar dacă după recalculare rezultă un cuantum mai mic al pensiei decât cel aflat în plată, se plătește pensia aflat în plată anterior recalculării, adică cea pe care pensionarul o încasează în prezent.

De altfel, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a dat în repetate rânduri asigurări că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării. “Deciziile de recalculare vor ajunge la românii în perioada verii, iar în luna septembrie îşi vor primi pensiile recalculate, taloanele de pensie recalculate cu cuantumurile acestora în urma recalculării.

Românii trebuie să reţină faptul că nicio pensie nu va scădea, deci se menţine cuantumul cel mai favorabil. Este foarte important ca românii să ştie acest lucru”, a spus Simona Bucura Oprescu.