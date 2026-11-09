„Dodel” is back! Cristi Tănase a revenit oficial în fotbal. Unde joacă în prezent

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Cristi Tănase (39 de ani) s-a întors în fotbal. Deși lăsase sportul iubit în spate după retragerea din iulie 2022, „Dodel” nu a rezistat și a revenit să facă ceea ce a îndrăgit cel mai mult. Fostul decar de la FCSB și echipa națională joacă în prezent în Liga 4.

Cristi Tănase, jucătorul celor de la ACS Olanu

Cristi Tănase a trecut printr-o perioadă extrem de complicată după ce s-a lăsat de fotbal. Fostul decar al FCSB-ului s-a ales cu un dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Ba mai mult, el a fost surprins întins pe jos, în fața unei uși de hotel, fără un dinte, iar anul trecut pe străzile din București. Însă „Dodel” pare că a lăsat în urmă toate aceste episoade mai puțin plăcute și a revenit la marea sa dragoste: fotbalul. În această toamnă, el a semnat cu ACS Olanu, formație de Liga 4 din județul Vâlcea.

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Aici, Cristi Tănase joacă, din nou, alături de Mihai Costea (38 de ani), alt fost jucător de la FCSB. În cel mai recent meci, în etapa cu numărul 11, ACS Olanu a obținut cu cei doi pe teren o victorie șocantă: 11-1, contra formației Sporting Drăgășani. A fost 8-0 la pauză, iar Costea și-a trecut în cont 6 goluri, după cum a notat . După această partidă, ACS Olanu ocupă poziția a 6-a în Liga 4 Vâlcea, cu 21 de puncte și un golaveraj fabulos: 43-19. Anterior revenirii în iarbă, Cristi Tănase fusese secundul de la Club Sportiv LPS HD Clinceni, fosta Academica Clinceni, unde colabora cu Paul Pîrvulescu.

Cristi Tănase s-a apucat de un nou sport

Recent, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, : fotbal-tenis. „Dodel” a mărturisit că s-a îndrăgostit de această activitate tot mai populară, însă și că este mai dificilă decât și-ar imagina multă lume: „De 2-3 ani merg de 3-4 ori pe săptămână. Am început să fiu foarte bun și chiar îmi place. E spectaculos și foarte greu. Sunt fotbaliști care vin să joace și nu se pricep deloc!”. El mai spunea și că a întâlnit mai mulți foști fotbaliști români extrem de talentați la acest sport: „Săpunaru joacă bine, Ghionea, Mirel Rădoi joacă foarte bine la fileu, Petre Marin, Rică Neaga, Paraschiv, sunt mai mulți!”.

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Cariera de fotbalist profesionist a lui Cristi Tănase

Înainte să revină pe teren în Liga 4, Cristi Tănase a jucat fotbal la cel mai înalt nivel, dacă ținem cont de realizările dobândite și competițiile în care a evoluat. El a fost unul dintre cei mai tehnici și apreciați mijlocași ofensivi ai generației sale din România. Născut la Pitești pe 18 februarie 1987, el s-a remarcat prin eleganța în joc, calitatea execuțiilor tehnice și viziunea tactică, atingând apogeul carierei în perioada petrecută la FCSB și la echipa națională. După ce impresionase la FC Argeș, în vara anului 2009, Cristi Tănase a fost transferat de FCSB (Steaua București, cum se numea echipa în acea perioadă), devenind una dintre mutările importante ale roș-albaștrilor din acea decadă.

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A evoluat timp de 6 sezoane pe Ghencea, timp în care a purtat adesea și banderola de căpitan. „Dodel” fost titular de drept și om de bază în garniturile unor antrenori importanți, contribuind decisiv la cucerirea a 7 trofee majore. S-a remarcat prin evoluții solide nu doar în campionatul României, ci și în meciurile europene din UEFA Europa League sau preliminariile Ligii Campionilor. Despărțirea de FCSB i-a adus noi destinații, în afara granițelor țării. El a mai jucat la Tianjin Teda (China), precum și la Sivasspor, Karabukspor și Giresunspor (toate din Turcia). La revenirea în România, a evoluat pentru scurte perioade la echipe precum Academica Clinceni, și, din nou la FC Argeș, la precedenta experiență a piteștenilor în primul eșalon. În toamna acestui an, pe 2 septembrie, el a dat lovitura de start în partida din Cupa dintre FC Argeș și FCSB, câștigată de bucureșteni cu 5-0.