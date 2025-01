„Dodel” Tănase s-a întors în fotbal. Va fi antrenorul secund al fostului său coleg de la FCSB: „Vreau să merg pe drumul ăsta”. Exclusiv

Cristi Tănase, fostul jucător al Stelei, actuala FCSB, revine în lumea fotbalului după mulți ani, de această dată în rolul de antrenor. El va colabora cu un fost coleg de vestiar din perioada „roș-albastră”, la conducerea unei echipe din Liga a 3-a din România.

Cristi Tănase a semnat! Cu cine s-a înțeles „Dodel”

FANATIK a aflat că ”Dodel” s-a înțeles cu oficialii de la Club Sportiv LPS HD Clinceni, fosta Academica Clinceni, și va fi secundul lui Paul Pîrvulescu. Va fi prima funcție pe care Cristi Tănase o va ocupa după ce s-a retras din fotbalul profesionist, în anul 2022.

„Da, am cam o săptămână. O să îl ajut pe Paul, am rămas în relații bune și eu vreau să merg pe drumul ăsta și nu a fost greu să mă conving. Vreau să fiu antrenor principal pe viitor. Am carnet de antrenor, am luat licența C și acum urmează să mă înscriu la B. Apoi voi merge la A.

Obiectivul e să rămânem în Liga 3. Avem vreo 17 jucători și sunt planuri frumoase. Deocamdată avem mulți copii și nu e ușor. Cred că sunt mulți copii foarte talentați, dar fără bani nu poți să faci nimic. Vorbeam non-stop cu Pârvulescu. Și el a fost la început la copii și juniori”, a declarat Cristi Tănase pentru FANATIK.

Ilfovenii speră să promoveze rapid în Liga a 2-a din România, cu Paul Pîrvulescu și Cristi Tănase la cârma echipei. După retrogradarea din Superligă, echipa a întâmpinat mari probleme financiare, însă acum clubul pare să aibă un nou orizont. Din sezonul viitor, va avea și un alt nume: CS Inter Ilfov.

Fostul decar al FCSB-ului s-a ales cu un dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Ba mai mult, el a fost surprins întins pe jos, în fața unei uși de hotel, fără un dinte.

Andrei Prepeliță, speriat de situația în care a ajuns Cristi Tănase. „Are nevoie de ajutor”

Cei doi au împărțit ani la rând vestiarul și au rămas prieteni. Prepeliță a tras un semnal de alarmă, iar acum, se pare că în sfârșit Cristi Tănase își poate construi o carieră în antrenorat.

„Ce poți să spui? Mie îmi pare rău pentru el. Eu cred că el conștientizează niște lucruri și are nevoie de ajutor. De ajutorul tuturor, prieteni, familie… El trebuie să schimbe un pic mediul, adică anturajul.

Eu îl cunosc foarte bine, un băiat foarte bun, un suflet foarte bun. Cred eu că are nevoie de susținere, nu e nimic pierdut, au fost și alți jucători, sunt atâtea exemple prin străinătate”, declara Andrei Prepeliță, conform Iam Sport.

Tănase și-a început cariera în fotbal la FC Argeș. Gigi Becali plătea, în anul 2009, nu mai puțin de 1,8 milioane de euro piteștenilor pentru serviciile sale. Ulterior, el a ajuns în campionatul Chinei, la TJ Teda, iar mai apoi în Turcia, la Sivasspor. S-a retras tot la FC Argeș, în 2022.

Cristi Tănase a jucat 41 de meciuri și la prima reprezentativă a României, pentru care a înscris 6 goluri. El a fost debutat de Victor Pițurcă, într-un amical cu Georgia din 2008, câștigat de „tricolori” cu 2-1.