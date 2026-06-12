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Doi actori celebri de la Hollywood au făcut show în tribune la Cupa Mondială. Cum au sărbătorit golul Canadei în meciul cu Bosnia. Video

Meciul Canada - Bosnia de la Cupa Mondială a avut spectatori de lux. Pe arena BMO Field din Toronto au fost prezenți doi uriași actori de la Hollywood.
Traian Terzian
13.06.2026 | 01:18
Doi actori celebri de la Hollywood au facut show in tribune la Cupa Mondiala Cum au sarbatorit golul Canadei in meciul cu Bosnia Video
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Doi mari actori, prezenți în tribune la meciul Canada - Bosnia de mla Cupa Mondială. Sursă foto: colaj Fanatik
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Canada a debutat ca țară gazdă la ediția din 2026 a Cupei Mondiale într-o partidă cu Bosnia. Trupa lui Jesse Marsch a avut parte de o susținere fantastică, iar în tribunele stadionului s-a aflat și doi dintre cei mai în vogă actori ai zilelor noastre.

Mari actori, prezenți în tribune la Canada – Bosnia de la Cupa Mondială

Întâlnirea a început cum nu se poate mai prost pentru canadieni, care au luat gol la jumătatea primei reprize. Atacantul Universității Craiova, Jovo Lukic, a reluat cu capul în plasă o minge centrată din corner de Ivan Basic și trimisă mai departe pe spate de Sead Kolasinac.

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Reprezentativa Canadei și-a ridicat nivelul de joc în partea secundă și a pus o presiune constantă pe elevii lui Sergej Barbarez. Așa cum era și normal, golul egalizator a venit. Abia introdus pe teren de doar două minute, Cyle Larin a înscris după o pasă primită de la Promise David, și el intrat în repriza a doua.

Reușita a fost sărbătorit cu mult fast în tribune și de actorii Ryan Reynolds și Mike Myers, ambii născuți în Canada, deși sunt și cetățeni americani. Cei doi sunt recunoscuți ca fiind mari împătimiți ai sportului rege.

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Starurile de la Hollywood, show la meciul Canadei

Camerele de televiziune i-au surprins pentru prima dată pe legendarii actori chiar înainte de startul partidei de pe arena BMO Field. Mike Myers a venit la stadion îmbrăcat în tricoul naționalei Canadei, la fel ca și fiul său Spike care purta și o pălărie pe cap, în timp ce Reynolds a stat alături de ei într-o cămașă albă casual și ochelari de soare.

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Starurile de la Hollywood au fost prezentate la televizor chiar înainte de pauză, când au reacționat furios la o ocazie ratată de Canada. Însă, cei trei au fost surprinși savurând momentul cu golul egalării realizat de Larin. Mai mult, Ryan Reynolds a fost văzut bătând palma fericit cu alți suporteri din apropiere.

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În cele din urmă, Canada și Bosnia au încheiat la egalitate, scor 1-1, primul meci din Grupa B de la Cupa Mondială. Pentru următoarele două partide, canadienii se vor muta la Vancouver, orașul natal al lui Reynolds, pentru duelurile cu Qatar și Elveția.

Ryan Reynolds, coproprietar la Wrexham

Actorul canadian Ryan Reynolds este cunoscut în lumea fotbalului pentru că a decis să investească la Wrexham. A cumpărat pachetul majoritar de acțiuni împreună cu Rob McElhenney pentru 2 milioane de lire sterline, iar acum clubul valorează nu mai puțin de 100 de milioane de lire.

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Odată cu această schimbare la nivel administrativ, Wrexham a reușit o performanță istorică. În doar trei ani a ajuns din liga a patra engleză până în Championship, promovând practic an de an.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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