Doi ani de la moartea lui Nelu Ploieșteanu! Povești neștiute despre ultimul lăutar al României

Nelu Ploieșteanu a murit acum doi ani, iar lumea îl plânge și acum pe ultimul mare lăutar al României. Pe Mioara Lincan și Nelu Ploieșteanu îi lega o prietenie de 40 ani și astăzi, 2 aprilie, la doi ani de la trecerea în neființă a celebrului cântăreț, artista face dezvăluiri de senzație pentru FANATIK.

La doi ani de la moartea lui Nelu Ploieșteanu, Mioara Lincan plânge cu lacrimi amare

Astăzi, 2 aprilie, se împlinesc 2 ani de când maestrul Nelu Ploieșteanu a murit. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Mioara Lincan, colega și prietena marelui artist, ne dezvăluie detalii exclusive despre omul Nelu Ploieșteanu, despre bucuriile și modestia lui extraordinară.

Plecat dintre noi la vârsta de 70 de ani, Nelu Ploieșteanu a fost mereu o persoană care a ajutat pe toată lumea, intr-o zi și-a dat toți banii numai să-l facă pe fiul Mioarei Lincan fericit și niciodată nu s-a crezut vedetă.

Cunoscuta cântăreață își aduce aminte întâmplări de neuitat din turneele petrecute împreună și își aduce aminte în ce context a vorbit cu maestrul ultima dată.

“Atunci am vorbit ultima oară cu Nelu”

Nelu Ploieșteanu, numele de scenă a lui Ion Dumitrache, a fost unul dintre cei mai cunoscuți și mă iubiți interpreți de muzică lăutărească din România. I-a plăcut muzica de mic așa că la 18 ani cânta deja la pian și acordeon. În anul 1970 s-a mutat în București unde a cântat, timp de jumătate de an, la teatrul de revista ‘Ion Vasilescu’. Mioara Lincan l-a cunoscut pe Nelu Ploieșteanu la cel mai important moment din viața lui, botezul regretatului său fiu.

Doi ani de la moartea lui Nea`Nelu: “Un domn desăvârșit”

Nelu Ploieșteanu a continuat să cânte la restaurante celebre din București, iar în anul 1979 pleca, pentru prima dată, într-un turneu în Europa. Avea o viață tare plină pentru că șase luni pe an era plecat peste hotare și șase luni cânta în țară. Ultimul său turneu a fost în anul 1996, în Germania.

“Nelu Ploieșteanu ca om, în primul rând, a fost un suflet nobil, de aur, un domn desăvârșit. Ne-am cunoscut în urmă cu 40 de ani când i-am cântat la botezul fiului sau, Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi. Așa am rămas prieteni pe viață. Am colaborat cu Nelu mult de tot, am pornit la un drum lung împreună, și doar în turnee și la concerte cunoști, cu adevărat, caracterul unui om.

Nelu Ploieșteanu nu s-a lăudat niciodată cu statutul de vedetă, nu a jignit niciodată în viața lui pe cineva, mereu a încercat să pară mai ‘mic’. A fost de o modestie rar întâlnită” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Mioara Lincan.

Mioara Lincan, despre Nelu Ploieșteanu: “Nu cred că va mai exista cineva care va cânta așa cum a făcut-o acest om”

Nelu Ploieșteanu a avut de multe ori ocazia să rămână în afară României dar a refuzat, a preferat să se întoarcă în țară și să mențină vie muzica lui alături de poporul care l-a iubit cel mai mult.

Maestrul și-a iubit foarte mult familia și regreta de fiecare dată că trebuia să plece de lângă ei. Nelu Ploieșteanu a avut 5 copii, 4 fete și un băiat. Mihai, băiatul, a murit în 2018.

“Am avut 6 albume împreună, am fost plecați în nenumărate turnee, doar vreo 5 ani doar în Germania, cântam împreună la un restaurant cu specific românesc. Niciodată nu am avut vreo ceartă sau vreo discuție în contradictoriu.

Nelu Ploieșteanu a fost un om corect, cinstit la bani, nu am destule cuvinte de laudă pentru acest om care a rămas în sufletul meu și în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut și ascultat.

Îți făcea plăcere să-l asculți orice ar fi cântat. Nu vreau să par rea, dar nu cred că va mai exista cineva care va cânta așa cum a făcut-o acest om”, declară Mioara Lincan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Nelu Ploieșteanu a cântat pentru familia Ceaușescu

Nelu Ploieșteanu a cântat pentru dar cel mai bine s-a înțeles cu Nicu, fiul dictatorului. De altfel, despre el avea numai cuvinte de laudă. Prima dată a cântat pentru fotbaliști în 1986, după Sevilla. Două vicii avea maestrul Ploieșteanu, țigările și ‘păcănelele’.

“Mi-a părut foarte rău când a murit Nelu, țin minte că el cânta în Londra atunci când s-a îmbolnăvit. A fost ciudat pentru că m-a sunat într-o zi și m-a întrebat dacă vreau să cânt de Revelion. Fiul meu nu mi-a dat voie să plec deoarece eram în pandemie, mi-a interzis să plec. Atunci am vorbit ultima oară cu Nelu”, își amintește Mioara Lincan.

“Exact așa cum îl iubesc pe fratele meu, așa îl iubesc și pe Nelu”

Nu mulți știu că maestrul Nelu Ploieșteanu a fost, în tinerețe, portar la ‘Spicul Ciorani’ și a fost un mare dinamovist. În copilărie, a văzut primul brad de Crăciun la vârsta de 14 ani și, când a trebuit să plece în armata, și-a luat cu el doar aparatul de ras. Când s-a născut prima lui fată, Gabriela, era pe teren și juca fotbal, acolo a primit vestea.

“Eram amândoi în Germania și era o zi de duminică, când noi eram liberi. Au venit doi prieteni de-ai lui și l-au rugat să le cânte, că făceau o masă la restaurant. Nelu Ploieșteanu a urcat până în camera mea. Mi-a zis ‘Miorița, hai să coborâm că vin doi prieteni să le cântăm’. În seara aceea am câștigat o grămadă de bani. Nelu a prins o discuție între mine și Giani, care voia să-și cumpere o mașină și-i mai lipseau niște bani.

Nu o să uit niciodată în viața mea cum Nelu Ploieșteanu i-a dat toți banii pe care-i câștigase lui Giani. Doar ca să își poate lua mașina pe care și-o dorea. Nici măcar un euro nu și-a oprit. De aia spun, exact așa cum îl iubesc pe fratele meu, așa îl iubesc și pe Nelu. Îmi pare atât de rău că l-am pierdut atât de repede”, declară Mioara Lincan pentru FANATIK.

Mioara Lincan: “Acest om este de neînlocuit pentru mine”

Nelu Ploieșteanu a murit pe data de 2 aprilie 2021 din cauza unor complicații datorate SARS-CoV-2. Pe dată de 7 aprilie alături de fiul sau, Mihai, la Cimitirul Străulești.

Maestrul Nelu Ploieșteanu ar fi putut să accepte să rămână în spital și să fie supus unor investigații mai amănunțite, dar a decis să meargă acasă și să se trateze. ”Eu mă duc acasă, pentru că cine întră în spital nu mai iese”, ar fi declarat marele interpret.

“În America am fost împreună vreo trei ani de zile și acolo iar a făcut Nelu un gest extraordinar. Mai veneau oameni cu aur de vânzare și, într-o zi, mă uităm la un inel. Nu-mi ajungeau banii, mai aveam nevoie de vreo 100 de dolari.

Nelu a făcut un gest mic, dar mare pentru mine. M-a întrebat dacă-mi place inelul, a băgat mâna în buzunar și mi-a dat restul de bani și mi-a spus ‘îl meriți pentru că ești colega mea, ia, fată! Poartă-l sănătoasă’.

N-am cum să uit așa ceva, Nelu Ploieșteanu a fost un suflet de aur. Atât de modest, atât de corect, mereu a împărțit banii frățește. Acest om este de neînlocuit pentru mine”, declară Mioara Lincan.