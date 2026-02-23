Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid”

ADVERTISEMENT

Doi bărbați au fost găsiți morți în același bloc, la etaje diferite. FANATIK a aflat un element care schimbă complet perspectiva asupra dublei morți și ridică semne de întrebare asupra siguranței locatarilor.

Doi bărbați găsiți morți în același bloc din Deva. FANATIK dezvăluie detaliul șocant

Până acum, circumstanțele păreau doar o nefericită coincidență, însă noile informații ridică întrebări serioase despre modul în care s-a produs incidentului. Primele indicii ale anchetatorilor arată că ambele decese au survenit în urma intoxicației cu monoxid de carbon. Victimele, un bărbat de 63 de ani și altul de 38 de ani, au fost descoperite duminică, 22 februarie, după ce o rudă a unuia dintre ei a alertat autoritățile, îngrijorată că nu mai răspundeau la telefon și ar putea fi în pericol.

Polițiștii sosiți la fața locului au pătruns în apartamentul bărbatului în vârstă de 63 de ani și, în timpul cercetărilor, au descoperit la etajul superior al aceluiași bloc și cel de-al doilea bărbat fără viață. Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală, iar necropsia a confirmat că ambii și-au pierdut viața din cauza inhalării monoxidului de carbon. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili toate împrejurările producerii tragediei.

O sobă a pus în pericol locatarii de la etajele superioare

FANATIK a aflat un detaliu care schimbă total perspectiva asupra cazului. Sursa monoxidului de carbon a fost, potrivit autorităților, o sobă folosită pentru încălzire într‑unul dintre apartamentele din blocul de pe strada Progresul din Deva. Această informație deschide noi ipoteze asupra modului în care gazul toxic s‑a răspândit în interiorul apartamentelor și a afectat ambele victime.

Plecând de la această nouă teorie, reporterul FANATIK a discutat cu Dumitru Chisăliță, expert în instalații de încălzire, pentru a înțelege cum gazul mortal ar fi putut afecta mai multe apartamente din bloc.

„Există posibilitatea ca această formă de încălzire să facă victime și la alte etaje dacă între cele două imobile sau cele două camere exista un mod de a comunica. În mod normal, la nivelul blocului, există anumite elemente, să spunem, de trecere. Cum sunt spațiile de trecere a conductelor și canalizerilor, care sunt niște nișe. Dacă la nișele acestea s-a umblat, dacă ușițele de vizitare sunt date jos, se produce trecerea”, ne-a dezvăluit Dumitru Chisăliță, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cum urcă gazul mortal în bloc

Mai departe, Chisăliță ne-a explicat faptul că circulația gazului nu este întâmplătoare, ci depinde foarte mult de modul în care sunt configurate instalațiile din bloc.

„De asemenea, există situații în care avem instalații de încălzire pe vertical. Toate acele instalații au niște treceri suficient de mari cât să permită gazelor, care sunt la un nivel inferior să ajungă la un nivel superior.

Dacă cantitatea de gaze arse a fost una foarte ridicată, atunci există posibilitatea ca sursa să fie aceeași, adică sursa de la etajul inferior să afecteze în sens ascendent. Niciodată nu o să avem o situație de la un etaj superior, către un etaj inferior”, a mai completat specialistul în instalații termice.

Un alt factor care stă la baza deceselor din Deva

Totodată, am adus în discuție și problema extrem de importantă a lipsei unei căi de evacuare corespunzătoare pentru gazele arse. Factor care, din cele relatate de expertul Chisăliță, poate amplifica dramatic .

„Monoxidul de carbon apare în absolut orice ardere. La lemne, la gaz, la butelie, la petrol, la orice. Deci orice înseamnă ardere, înseamnă degajare de monoxid de carbon. Atâta timp cât nu există o cale de evacuare înspre exterior a acelor gaze arse, atunci înseamnă un potențial pericol.

Punctez, atenție, că te omoară foarte rapid monoxidul de carbon. Cantitatea degajată este cu atât mai mare cu cât arderea e imperfectă. Adică, fie nu am un amestec stoichiometric gaz-aer, dacă vorbim de gaz”, a mai precizat, pentru FANATIK, Chisăliță.

Cum lemnul ud poate transforma soba într-un pericol

Pe lângă aspectele legate de circulația gazului și lipsa evacuării, FANATIK a aflat un element esențial privind cauzele care pot intensifica degajarea de monoxid de carbon, chiar în condiții obișnuite de ardere. Dumitru Chisăliță a lămuri cum calitatea și umiditatea materialului ars pot crește semnificativ riscul.

„Fie nu am un amestec stoichiometric, motorină, benzină, petrol, aer, fie în cazul lemnului, dacă am un lemn ud. Cu cât e lemnul mai ud, cu atât degajarea de monoxid de carbon este mai mare pentru că nu am de-a face cu arderea completă, plus că mi-apar niște reacții chimice întârziate, ca urmare a prezenții apei.

Apa care, practic, este evaporată prin ardere și după care apar niște reacții chimice în acest proces. Atunci, cu cât e lemnul mai ud, cu atât cantitatea de monoxid de carbon care se lega și este mai mare”, a ținut să menționeze consultantul în securitate la incendii și gaze.

Chiar și o cantitate mică de monoxid de carbon poate fi fatală

Concluzia este clară, chiar și o cantitate mică de monoxid de carbon poate fi mortal, iar lipsa unei evacuări corespunzătoare sau arderea incompletă transformă orice . Avertismentul expertului Dumitru Chisăliță pentru cititorii FANATIK este unul simplu, dar extrem de grav: gazul invizibil ucide rapid și fără avertisment.