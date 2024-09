Doi bărbați și-au pierdut viața în Sibiu. Unul și-a găsit sfârșitul sub o remorcă parcată, celălalt a fost acroșat de o utilitară

în județul Sibiu, în mai puțin de 24 de ore. Un bărbat în vârstă de 37 de ani și-a găsit sfârșitul sub o remorcă parcată, iar un altul de 55 de ani a fost acroșat de o utilitară.

Bărbatul de 37 de ani a murit pe loc

Primul accident a avut loc miercuri seară, pe strada Podului din municipiul Sibiu, unde un bărbat de 37 de ani a intrat cu mașina sub o remorcă parcată pe marginea străzii.

În urma impactului, mașina în care se afla doar șoferul s-a transformat într-un morman de fiare, iar

Martorii care au asistat la cumplita scenă spun că șoferul circula cu viteză, iar la un moment dat, a pierdut controlul volanului și a intrat pe celălalt sens de mers, unde s-a oprit în remorca vehiculului parcat pe marginea drumului.

„Stăteam în poartă și a venit o mașină în viteză, peste sută avea, nici schiță de frână, nimic, n-a pus frână, nimic… Am sunat la 112 și nu mai mișca nimeni deja (…) Am auzit doar o bubuitură, când am coborât l-am văzut acolo, mașina sub remorca autotrenului”, au spus martorii.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD, iar pentru scoaterea victimei dintre fiarele contorsionate ale mașinii a fost nevoie de intervenţia unui echipaj de la descarcerare.

”Din păcate, conducătorul auto a suferit leziuni incompatibile cu viața. Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor cauzelor și circumstanțelor care au dus la producerea acestui tragic eveniment”, Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bărbatul de 55 de ani a murit la spital

Cel de-al doilea accident a avut loc joi dimineață, în zona de nord a județului Sibiu, la ieșirea din Brateiu spre Sighișoara, unde un bărbat de 55 de ani a fost acroșat de o autoutilitară.

”Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în timp ce traversa drumul național fără să se asigure, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Dumbrăveni, a fost acroșat de o autoutilitară condusă spre Sighișoara de către un bărbat în vârstă de 45 de ani, din județul Hunedoara”, informează IPJ Sibiu.

Potrivit autorităților, victima a fost transportată conștientă la spital, însă din păcate, starea sa de sănătate s-a agravat, iar în cele din urmă a decedat.