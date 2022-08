Doi bărbați, uciși de o mină pe o plajă din Odesa. Momentul exploziei, surprins de camere. Video

Doi oameni au murit, duminică, 14 august, după ce o mină de război a explodat în mare, la câțiva metri de o plajă din Odesa.

Administrația militară din Odesa a luat decizia de a închide plajele în timpul sezonului estival. În zonă, pericolul ca rușii să lovească în civili este unul uriaș.

În plus, minele de război plantate de în apele Mării Negre ajung frecvent în zonele apropiate de plaje. Furtunile din ultima perioadă vremea au făcut ca unele mine să se deplaseze spre coastă.

Duminică, 14 august, un grup de ucraineni au ignorat restricțiile și au înotat în apele de coastă. Decizia a fost fatală pentru doi bărbați.

În timp ce aceștia se aflau în mare, o mină de război a explodat în apropiere de țărm. Doi oameni au murit și o a treia persoană a suferit răni foarte grave, fiind în stare critică la spital, scrie .

Tragedia a avut loc în Zatoka (Bugaz), o localitate din raionul Cetatea Albă, regiunea Odesa, situată la circa 100 de km de granița cu România.

Localitatea are 1.637 locuitori și este o stațiune balneară de pe coasta Mării Negre. Aici veneau, înainte de război, mulți turiști din Ucraina și Republica Moldova.

Momentul exploziei minei de pe plaja din Odesa a fost surprins de camerele de supraveghere. În filmare se poate observa suflul puternic, la doar câțiva metri de țărm.

”Un grup de bărbați a ignorat restricțiile anunțate privind accesul pe plajă și înotul în apele de coastă și au intrat în apă. Ca urmare, două persoane au fost ucise și una a fost rănită”, a anunțat Comandamentul Operațional Sud ucrainean.

A naval mine blew up near a beach in Novaya Dofinovka, Odessa region in Ukraine.

— KurdSat English (@KurdsatEnglish)