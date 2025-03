Doi cântăreți ajung în fața instanței după o apariție într-un show de succes de la Antena 1: „Aștept cu emoție sentința”. Exclusiv

Un cunoscut cântăreț de muzică populară ajunge în fața judecătorilor după apariția de la Antena 1, prezență într-un show de succes despre care spune că i-a adus serioase prejudicii de imagine.

Doi cântăreți, în fața judecătorilor după o apariție la Antena 1. E circ mare în lumea folclorului

Atenție, nu din partea producătorilor ori a juraților concursului în care a fost invitat, ci din partea unui coleg de breaslă! FANATIK știe toată povestea chiar de la cel care în data de 3 aprilie va afla sentința în procesul cu artistul care l-a calomniat în spațiul public. Plus, vă prezentăm și care sunt, concret, acuzațiile formulate de folclorist.

Cristian Harhătă a făcut furori cu apariția sa de la , dar a fost și contestat de o parte a publicului. Un moment de neînțeles și intens conflict a zguduit scena show-ului, după ce fostul concurent a fost pus la zid de un alt interpret pe nume Cristinel Gorovei.

Cristian Harhătă, acuzat că denigrează folclorul românesc după un moment de la iUmor

Totul a început de la o parodie muzicală a lui Harhătă, care nu a fost bine primită de Gorovei. Mai precis, colegul de breaslă l-a acuzat că a batjocorit folclorul românesc. Cunoscut sub numele de scenă „Cristian din Iași”, Harhătă s-a prezentat apoi, pentru a doua oară la iUmor. A apărut tot cu o piesă parodică, care vorbește, de data asta, despre animalele sălbatice care vin tot mai des la tomberoanele din oraș. În context, artistul a adăugat și un extraterestru, un lup, un urs și chiar o shaorma.

„Mi s-a părut amuzant să combin elementele de folclor cu realitățile zilelor noastre. Totul a fost o glumă, o parodie, nimic mai mult. Dar iată că pentru unii, asta este o mare problemă”, ne-a declarat Cristian Harhătă despre momentul său.

Membrii juriului emisiunii de la Antena 1 nu au gustat momentul lui , dar dincolo de Delia, Cheloo și compania, cel mai vehement a fost artistul cu care acum muzicianul se va judeca la Tribunalul din Iași.

Harhătă, făcut în fel și chip de Gorovei

„Băi, prostanule, asta e o piesă porno. Nu e folclor!”, l-a admonestat Gorovei pe Harhătă. Gorovei a condamnat derapajul artistic al lui Harhătă. Consideră că parodia jignește profund tradițiile și valorile folclorului românesc.

„Aș dori să văd o mai mare responsabilitate din partea celor care se joacă cu tradițiile noastre. Ce am văzut acolo nu are nimic de-a face cu folclorul. E mai degrabă cu o batjocură la adresa acestuia”, a spus Gorovei.

Harhătă nu a vrut să intre într-un conflict cu Gorovei, după prestația sa contestată de la Antena 1, însă ne-a transmis că niciodată nu a vrut să pună într-o lumină proastă folclorul. Și-a dorit doar să îi înveselească pe oameni. „Poate că umorul meu nu a fost pe gustul tuturor, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim așa drastici în critici”, spune Cristian Harhătă.

Criticile primite de Harhătă nu i-au priit, așa că a decis să apeleze la instanță pentru declarațiile făcute de Gorovei la adresa sa într-un live pe care l-a făcut pe Facebook.

Fostul concurent al show-ului de la Antena 1: „Deoarece au existat și amenințări, am depus o plângere la poliție la acel moment și am făcut și o sesizare la 112”

În ciuda controverselor, Harhătă pare să își păstreze entuziasmul pentru , iar fanii săi nu ezită să-l susțină în continuare pe drumurile sale artistice. „Eu îmi voi urma calea, indiferent de obstacole. Muzica populară este parte din sufletul meu. Parodiile nu fac decât să aducă un suflu nou acestei tradiții.”

Toată nebunia a avut loc anul trecut, pe 1 aprilie, când artistul s-a decis să îl acționeze în instanță pe Gorovei. „Da, pe 1 aprilie 2024 s-a întâmplat incidentul care a dus la acțiunea mea în instanță. Ulterior, l-am dat în judecată pe pârât pentru calomnie. De atunci, suntem implicați într-un proces legal. Aștept cu emoție sentința, care urmează să fie pronunțată pe 3 aprilie 2025. Atunci voi afla rezultatul acestui proces.

Deoarece au existat și amenințări, am depus o plângere la poliție la acel moment și am făcut și o sesizare la 112, deoarece în acea seară, când am primit amenințările online, nu era nimeni la secția de poliție. Din păcate, până în prezent, nu s-au înregistrat progrese în soluționarea acesteia. Situația rămâne nerezolvată”, a declarat, în exclusivitate, fostul concurent al emisiunii de la Antena 1, pentru FANATIK.