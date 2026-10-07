Doi cicliști, loviți în plină cursă de o motocicletă a Poliției. Unde s-a petrecut incidentul neobișnuit

ADVERTISEMENT

În urmă cu două săptămâni, tânărul ciclist britanic Finlay Tarling murea la 19 ani după ce era lovit de un autoturism care circula de pe contrasens în timpul unei competiții. Acum, doi cicliști au ajuns în spital după ce au fost loviți de o motocicletă a Poliției în timpul cursei Tre Valli Varesine.

Accident la o cursă importantă de ciclism în Italia. Doi sportivi au fost loviți de o motocicletă

Marcel Camprubi și Thomag Gloag sunt victimele de această dată. Camprubi a scăpat fără răni grave, în timp ce Gloag a avut nevoie de copci la genunchi. Momentul nu a fost surprins de camerele TV, însă campionul Tom Pidcock a declarat după cursă că a vrut să abandoneze, fiind revoltat de situație.

ADVERTISEMENT

„O motocicletă a poliției mergea în direcția greșită pe traseu și s-a ciocnit de doi dintre băieții noștri. În primul rând, am vrut chiar eu să mă opresc din cursă. Eram furios. Băieții mergeau toți în fața mea, munceau pentru mine, iar doi dintre ei erau la pământ”, a declarat Pidcock pentru Eurospo

Urmările accidentului pot fi observate în fotografia publicată ulterior de Camprubi pe Instagram: furca din față a bicicletei sale Pinarello a fost distrusă. „Din fericire, Marcel era în regulă și a putut continua. Tom a fost și el în regulă până la urmă, dar s-a retras din cursă și are câteva copci la genunchi. Lucruri de genul acesta nu ar trebui să se mai întâmple”, a completat Pidcock.

ADVERTISEMENT

Incidentul de la Tre Valli Varesine nu este izolat, din păcate. Cu o zi înainte, la Coppa Bernocchi, o dubă de livrări a pătruns pe traseu chiar în timpul cursei. , a fost lovit de o mașină în timp ce se antrena în apropiere de Montreal. Cu toate acestea, cea mai mare tragedie a anului s-a produs în august în Portugalia.

ADVERTISEMENT

Ciclistul Finlay Tarling a murit la 19 ani după ce a fost lovit pe contrasens de o autoutilitară

Atunci, tânărul ciclist britanic Finlay Tarling a murit la 19 ani. Fratele mic al ciclistului Josh Tarling concura pentru NSN Development Team, în etapa a 8-a din Volta a Portugal. Sportivul rămăsese în urma plutonului și încerca să revină în cursă, pe coborâre. Într-un viraj a fost lovit în plin de o autoutilitară care circula din sens opus.

ADVERTISEMENT

Conform polițiștilor, autoutilitara se afla pe banda sa, însă crezând că șoseaua era securizată pentru desfășurarea cursei.