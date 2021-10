Doi concurenți de la Mireasă au oferit imaginile momentului pentru fani. Ce s-a întâmplat în emisiune

Ion și Alina, doi dintre participanții show-ului moderat de Simona Gherghe, au ajuns la o înțelegere după ce au fost la cuțite. Ambii au lăsat garda jos la ultima petrecere de la final de săptămână.

Cei doi concurenți de la „Mireasa” au oferit imaginile momentului pentru fani, după ce bărbatul a insistat ca frumoasa blondină să-i fie alături la masă.

În felul acesta Ion a reușit să o înduplece pe Alina, căreia i-a cerut iertare pentru că a votat-o pentru eliminarea din .

Mireasa, clipe surpriză între doi participanți. Ce au făcut

„Hai, vino lângă mine. Hai, ia un loc aici. Te rog, ia și mănâncă”, i-a spus Ion concurentei de la „Mireasa”, de la Antena 1.

„Întâi trebuie să-ți ceri iertare”, a precizat frumoasa blondină a emisiunii moderate de Simona Gherghe.

Petrecerea a fost un prilej potrivit pentru a-și spune ce au pe suflet, dar mai ales pentru împăcare, lucru care s-a observat datorită gesturilor subtile dintre ei.

Ion și Alina au trecut peste momentele tensionate din cadrul emisiunii de la Antena 1, reușind să vorbească deschis în , de la Antena Stars.

„A fost o seară frumoasă, o petrecere reușită în care ne-am simțit bine cu toții. Nu am încercat să o cuceresc, am vrut doar să îi arăt o latură mai empatică și am simțit că a fost și supărată pentru că am votat-o”, a declarat Ion.

Alina nu dorește să facă cuplu cu Ion de la Mireasa. Care e motivul

Pe de cealaltă parte, Alina a mărturisit că nu ar putea să formeze un cuplu cu Ion, asta pentru că amândoi sunt persoane foarte orgolioase.

„Apropierile dintre noi doi sunt mai mult decât prietenești. Noi suntem două firi puternice, eu sunt foarte orgolioasă și încăpățânată, iar lucrurile astea într-o relație nu ne-ar ajuta să construim ceva împreună.

Eu caut blândețe, calmitate, eleganță și respect de la o persoană, iar el nu cred că îmi poate oferi așa ceva”, a dezvăluit concurenta de la Antena 1.