Doi concurenți din Casa Iubirii au fost descalificați. Andreea Mantea a dezvăluit cum au încălcat regulamentul

Andreea Mantea a anunțat, în cadrul emisiunii Casa Iubirii, că doi concurenți au fost descalificați din emisiune, după ce au încălcat regulamentul.

Doi concurenți de la Casa Iubirii, descalificați. Andreea Mantea a făcut anunțul

Iolanda și Mihai sunt concurenții vizați. Cei doi au fost descalificați după ce au recunoscut că s-au văzut și în afara emisiunii. Acest lucru reprezintă o încălcare a regulamentului show-ului matrimonial.

ADVERTISEMENT

a făcut anunțul în ediția din 5 mai a emisiunii de la Kanal D. Cei doi au încălcat în mod conștient regulamentul emisiunii, așa că au fost nevoiți să suporte consecințele după această faptă.

Deși Iolanda a sperat ca cei doi să fie iertați și să nu se ajungă la descalificare, producția emisiunii a luat o decizie fermă, întrucât greșeala lor nu a fost catalogată ca fiind una minoră.

ADVERTISEMENT

“În urma încălcării regulamentului, nu o dată, de două ori, am decis ca Iolanda și Mihai fie descalificați.”, a anunțat Andreea Mantea la Casa Iubirii, la .

Mihai a mărturisit, la testimoniale, că nu regretă ce a făcut, dar îi pare rău că Iolanda trebuie să părăsească emisiunea. Tânărul consideră că amândoi sunt vinovați pentru această greșeală.

ADVERTISEMENT

În același timp, Mihai se simte ușurat că el și Iolanda au recunoscut că au greșit și nu este afectat de decizia luată în cazul lor.

“Din punctul meu de vedere, este foarte grav ce am făcut, dar amândoi suntem, în mod egal, vinovați. Într-un fel, m-am simțit bine că am spus, da, într-un fel, nu.

ADVERTISEMENT

Ca și cum mi-am luat o piatră de pe inimă, da, știu că nu a fost bine pentru ea…Visam alături de ea să am o familie, o casă, să putem construi ceva.”, a spus Mihai după ce el și Iolanda au aflat că vor fi descalificați.

ADVERTISEMENT

Iolanda a început să plângă după ce Andreea Mantea a dat verdictul în cazul ei și al lui Mihai. Prezentatoarea le-a spus celorlalți concurenți să ia această descalificare ca pe o lecție și să nu repete greșeala celor doi.

Iolanda, devastată după descalificarea de la Casa Iubirii

Iolanda a fost foarte afectată de decizia luată de și susține că îl urăște pe Mihai în acest moment.

“Din lipsă de iubire de sine, am luat decizii greșite. Am greșit atunci când nu am avut încredere în mine și nu am văzut această emisiune ca pe o șansă pentru mine, ci o șansă pentru a iubi și am greșit din nou.

Nu am crezut niciodată în viața mea că o să simt ură pentru cineva, dar o simt.”, a spus Iolanda după anunțuldescalificării.