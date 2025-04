Doi copii au dispărut de acasă din Dâmbovița. Marian și Nicolas au plecat și nu s-au mai întors, polițiștii cer ajutorul populației

Copiii locuiesc în localitatea dâmbovițeană Cojasca, alături de familie. Conform IPJ Dâmbovița, cei doi au dispărut de acasă și nu s-au mai întors. Polițiștii vor acum să vadă dacă aceștia au fugit de acasă sau, poate, au fost răpiți. De asemenea este luat în considerare scenariul că cei doi ar fi pățit ceva.

Marian și Nicolas au plecat și nu s-au mai întors, polițiștii cer ajutorul populației

”La data de 28 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției Nr. 3 Poliție Rurală Butimanu au fost sesizați de către o femeie, de 30 de ani, din comuna Cojasca, cu privire la faptul că minorii Nastasia Marian Daniel, în vârstă de 9 ani, și Ghiță Nicolas, în vârstă de 8 ani, au părăsit domiciliul pe parcursul zilei de astăzi și nu au mai revenit. Polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării acestora”, arată IPJ Dâmbovița.

La momentul dispariției, Nastasia Marian Daniel avea pantaloni de culoare neagră, conform polițiștilor. De asemenea, copilul purta bluză de trening de culoare neagră și era încălțat cu încălțăminte de culoare albastră și șosete roz. ”Semnalmente: înălțime 1,00 m, 40 de kilograme, ochi căprui, păr brunet”, mai arată

Cât despre Ghiță Nicolas, copilul era îmbrăcat cu pantaloni de culoare neagră, bluză de culoare mov și era încălțat cu pantofi sport de culoare albă. Semnalmente: înălțime 1,10 m, 45 de kilograme, ochi căprui, păr brunet. Persoanele care dețin informații și pot ajuta la localizarea celor doi copii sunt rugate să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Doi frați din Bistrița au dispărut de acasă, dar au fost găsiți

dar erau găsiți după câteva ore. Cei doi frați, o fată de 7 ani și un băiat de 10 ani, au dispărut de acasă din localitatea Poienile Zagrei. Din fericire au fost găsiți nevătămați, ascunși sub o claie de fân, aproape de casă.

Anunțul a fost făcut de către primarul comunei Zagra, Nicolae Bușcoi. ”Am găsit copiii sub o claie de fân. Ei spun că după un câine au intrat acolo, că l-am luat pe copil deoparte şi l-am întrebat: Noi am mers cu soră-mea să vedem, că are un câine acolo, am intrat după câine, s-a înnoptat şi ne-o fost frică să mai ieşim afară.

. E aproape de casa lor, la 50 de metri, e în grădina casei lor. Nu i-a văzut nimeni, pentru că ei s-au băgat sub claie. Ei ne-au auzit pe lângă clăile alea, i-am strigat, dar nu au ieşit de acolo, au zis că le-o fost frică să iasă. Au zis că ne-au auzit, dar le-o fost frică să iasă”, a povestit primarul.