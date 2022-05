Doi copii din Suceava, modele de urmat! Tinerii au mers 15 kilometri cu bicicleta pentru a returna un portofel pierdut

Portofelul cu acte și bani a fost returnat familiei deținătorului, iar acesta a încercat apoi să-i găsească pe adolescenții care au făcut un drum de 15 kilometri să i-l aducă acasă, scrie .

În portofel erau acte și 700 de lei

În dimineața zilei de 17 mai, Valentin Franiuc a mers cu câțiva colegi de la muncă la un restaurant din localitatea suceveană Marginea să bea o cafea. Apoi a descoperit că nu mai are portofelul atunci când a vrut să meargă la masa de prânz.

„Am căutat peste tot, nimic! Atunci m-am gândit că probabil l-am pus pe mașină când am plecat de la cafea, am uitat și s-a pierdut. Deja îmi programam să merg după muncă la poliție, să-l declar pierdut și să-mi refac actele. Aveam buletinul, permisul de conducere – sunt șofer profesionist, atestatul profesional și vreo 700 de lei”, a relatat Valentin Franiuc.

Ulterior, a fost sunat de către mama lui care i-a spus că doi adolescenți au venit acasă la el, în localitatea Hordonic de Jos și i-au adus portofelul.

„Am împrumutat bani de la un coleg și am plecat imediat spre casă, cu gând că-i găsesc pe copii pe drum și pot să le mulțumesc. N-am dat de ei. Când am ajuns acasă, m-am uitat pe camere și i-am văzut. Am postat pe Facebook o imagine mai îndepărtată cu ei, cu rugămintea ca cine îi cunoaște să mă anunțe. M-a contactat cineva din zonă, Florin Lungu, și mi-a cerut o fotografie mai de aproape. I-am trimis printr-un mesaj privat și m-a ajutat să-i găsesc pe băieți. Ieri (n.r. joi, 19 mai) am fost la ei acasă, în Horodnic de Sus, să le mulțumesc”, a spus Franiuc.

După ce s-a întâlnit cu băieții, Filip Cioban și Eliazar Juravle, acesta a aflat că au găsit portofelul când veneau la școală, pe bicicletă, de la Horodnic de Sus la Marginea, la o distanță de 300 de metri de restaurantul la care Valentin Franiuc mersese în acea dimineață.

„M-am bucurat că au făcut fapta asta frumoasă”

După ce au terminat orele, cei doi s-au urcat pe biciclete și au mers la domiciliul care era trecut în actul de identitate al proprietarului. L-au găsit acasă doar pe fiul acestuia, un copil de 10 ani căruia i-au dat portofelul și i-au cerut să le împrumute o pompă ca să-și umfle cauciucurile de la biciclete, înainte să se îndrepte spre casele lor.

Mama lui Flip Cioban susține că gestul fiului ei a fost unul firesc, mai ales că, nu cu multă vreme în urmă, și el trecuse printr-o situație similară.

„Acum vreo două săptămâni și-a pierdut el portofelul. Bani nu avea prea mulți, dar avea cardul în portofel. L-a găsit cineva și l-a dus la un PECO, de unde l-au anunțat să vină să-l ia. Este normal să încerci să-l găsești pe cel care a pierdut ceva și să-i dai înapoi ce a pierdut”, a declarat mama lui Filip.

La rândul ei, mama lui Eliazar este și ea mândră de gestul fiului ei. „Sunt doi copii în clasa a IX-a. M-am bucurat că au făcut fapta asta frumoasă”, a spus femeia.