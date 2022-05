Doi cunoscuți jurnaliști, jigniri și acuze grave: “Mă deranjează prostia ta” / “Mi se rupe de ironiile personale, Grădinescule”. Motivul conflictului și cum a fost implicat Nicușor Dan

, comentatorul meciurilor din Casa Pariurilor Liga 1 pentru Orange Sport, a intrat într-un conflict în spațiul online cu jurnalistul sportiv . Mărul discordiei? Un copac bătrân de pe o stradă din București.

Schimb de replici acid între cei 2 jurnaliști: „Pe domnul Emil Gradinescu îl deranjează acest superb copac”/ „Pe domnul Gradinescu îl deranjează prostia ta, Lucian Lipovan”

a înaintat o petiție către Primăria Capitalei, prin care cere tăierea unui copac din apropierea casei sale și invocă pericolul ca acesta să se prăbușească pe mașinile din jur: „În Ianuarie 2021 a căzut un copac vizavi și a făcut prăpăd: 4 mașini distruse. Am cerut atunci sa se facă o examinare a copacilor bătrâni de pe strada. După 16 (șaisprezece) luni cineva de la Primăria Capitalei a constatat ca teiul cu pricina e un pericol. Nu am avut nicio pila, Lipovane”, a răspuns acesta acuzelor.

Lucian Lipovan se opune vehement tăierii acestui copac, mai ales că Bucureștiul este un oraș extrem de poluat și care duce lipsă de spații verzi: „Pe domnul Emil Gradinescu îl deranjează acest superb copac care are 14 metri înălțime și cine știe câți ani, în care a îndurat multe până l-a deranjat pe domnul Grădinescu. Așa că Primăria în nici 10 zile de la petiția domnului s-a deplasat pe teren și a conchis că trebuie tăiat.

Apoi, timp de încă un an copacul a trăit bine, dar acum neapărat trebuie tăiat. Sâmbăta la 8 dimineața, ca hoții. Domnul Nicușor Dan a semnat, cum altfel, ca primaru’. În sfârșit poate trece ceva la realizări…”, și-a început jurnalistul discursul dur.

Lucian Lipovan cere sprijin pentru ca acest copac să nu fie tăiat: „Vă invit în zona Domenii sâmbătă să parcați mașina acolo”

Lucian Lipovan a făcut un apel public prin care cheamă cetățenii din Capitală să își parcheze mașina în acel loc, pentru a bloca tăierea copacului înalt de 14 metri: „Vă invit în zona Domenii sâmbătă să parcați mașina acolo, că eu n-o să pot să o las chiar toată ziua. Dacă e parcată vreo mașină nu au voie să taie ca să nu o avarieze.

Nu dau adresa din motive de GDPR, dar sigur îl găsiți repede, e deosebit de frumos și acum e împrejmuit cu bandă ca la tragedii… Deși e verde, mai drept și mai puternic decât amărâții ce sunt trimiși să-l taie pentru cine știe ce prostie”.

Se pare că bătrânul arbore ar urma să fie „lichidat” de către autorități pe repede-înainte, chiar în acest weekend, în urma petiției lui : „Ce să fac, nu mai scap de probleme cu oameni care n-au altceva de făcut decât să taie copaci. Până și în weekend au grijă să nu cumva să scape copacul. Nu cumva să-l îngrijească, ci să-l taie. Cu cât mai mari și mai bătrâni cu atât mai bine pentru ei pare… În Bucureștii Noi, au promis că vor planta alții în loc după ce au tăiat unul similar care nu avea nicio problemă. N-a apărut, de ani de zile, nimic! Nimic!”.

Emil Grădinescu îi răspunde lui Lucian Lipovan: „l-am rugat sa nu mai vina, sau in cel mai rău caz, doar sa îl toaleteze”

a explicat că a încercat în cele din urmă să oprească tăierea copacului de pe strada din apropierea Pieței Domenii: „Mai mult, după ce am constatat ce suferința am produs, am sunat la cel care a venit in recunoaștere din partea firmei și l-am rugat să nu mai vină, sau în cel mai rău caz, doar să îl toaleteze. Sunt la fel de iubitor de natură ca și tine, Lipovane, ca și amicii tăi stilați care comentează pe aici.

Mă deplasez pe jos sau cu bicicleta și din când în când cu mașina mea electrică, spre deosebire de cei care ți-au servit povestea asta, pe care ai înghițit-o fără să o verifici. Nu eu am decis că teiul trebuie tăiat și chiar îmi pare rău că am vrut să fac un bine.

Le-am spus și vecinilor că nu vreau scandal, nu vreau nimic, să rămână copacul acolo unde e. Prea multe amănunte pentru tine, Lipovane, îmi pare rău ca te-am băgat în seama. Rămâi cu amicii tăi iubitori de natura dar cu 3 SUV-uri în curte”.

Lucian Lipovan, scos din sărite de comentatorul Orange TV: „Eu m-am adresat cu domnul Grădinescu. Mi se rupe de ironiile personale”

Lucian Lipovan nu s-a dat bătut și a continuat polemica în comentariile postării: „Eu m-am adresat cu domnul Grădinescu, nu răspund pentru ce scriu alții. Mesajul ăsta penibil confirmă însă o parte din ce spun ei. Documentul spune clar că “petiția solicită examinarea 1 exemplar”. Exemplar care mâine va fi tăiat în urma acestei petiții. Parcați-vă mașina electrică lângă el și nu va mai fi tăiat, mi se rupe de ironiile personale “Grădinescule”, mă intereseaza doar aberația cu copacul”.

Inevitabil, a venit o nouă replică din partea lui Emil Grădinescu: „Lucian Lipovan stai prost cu logica. Nu Gradinescu decide ca trebuie taiat copacul. Citește, au venit niște specialiști care au EXAMINAT și au scris ce au constatat. Dar îți face bine sa dai cu pietre, o sa ai like-uri multe. Ai dat în mine, știind că așa o să te citească lumea. Dacă mă întrebai înainte, dacă verificai, așa cum ar face orice ziarist, ți-aș fi spus ca îmi pare rău și ca le-am cerut celor de la firma sa nu mai vina. Și nu despre mașini e vorba. Mai sunt și oameni”

Și… din nou o replică a lui Lucian Lipovan: „Emil Gradinescu eu nu am scris nicăieri că Grădinescu a decis ceva. Grădinescu în schimb nu realizează că firmele iau bani ca să taie copaci și au nevoie de astfel de petiții ca să facă bani. Li se zice specialiști. Eu trec zilnic pe lângă copacul ăla, de un an, sau 16 luni, de la acea reclamație de altfel nu a periclitat nimic.

Bine că are Grădinescu încredere în specialiștii Primăriei. Da, dau cu pietre, dar dau în petiții stupide, atât. Într-o țară în care se taie copaci nonstop de mafia lemnului NU FACI PETIȚII de acest gen! Parchezi mașina altundeva dacă te temi de un copac. Acum e clar? Dovada că e o petiție idioată e că încă 16 luni a trăit bine mersi. Și mai trăiește, mai mult ca noi, dacă nu îl taie mâine”.

Lucian Lipovan: „Emil Gradinescu domnule, NU AI FACUT PETIȚIA?”

Lucian Lipovan: „Emil Grădinescu domnule, NU AI FĂCUT PETIȚIA? Ce să verific? Ce am scris eu neadevărat? Că îți pare rău mă doare fix undeva, data trecută am ajuns prea tarziu și au apucat să taie un tei și mai frumos și vechi ca asta, înțelegi? Tot de la o petiție stupidă. Ai cerut să nu mai vină, dar ei au împrejmuit zona și au lipit afiș că va fi tăiat. Înțelegi acum cât le pasa firmelor ăstora? Ai văzut cum taie copacii? Cum îi toaletează?”.

Emil Grădinescu: „Lucian Lipovan Sunt 2 variante: 1. dacă specialiștii care au văzut copacul nu au dreptate, CEARTĂ-I PE EI! La ei e hiba. 2: Dacă au dreptate, atunci ce mai discutam? Adică, după logica ta, de vina e cel care observă ceva, nu cel care decide greșit. Corect era să îi înjuri pe-ăia care decid să taie un copac sănătos. Dar ți-a fost mai profitabil să îl înjuri pe Grădinescu. Comentarii, like-uri, veselie mare”.

Lucian Lipovan: „Daca mai citesti o data, de data asta atent, mai ales la ei ma refer. Doar ca, stiind cum functioneaza minunatia asta de “serviciu” in Romania, unde se taie tiruri intregi zi de zi ilegal, fix o petitie din asta abia asteapta ca sa poata taia copaci legal. Dupa cum vezi, inainte sa invoce problemele copacului amintesc de 2 ori de petitie. Daca un copac e un risc iei masuri fara petitie zic, nu? Ce conteaza ca a reclamat cineva? Emil Gradinescu eu nu am înjurat pe nimeni, mai citește o dată răspunsul tău, apoi postarea mea și decide cine a “înjurat”.



Emil Grădinescu: „Lucian Lipovan ai început postarea cu: “pe dl. Grădinescu îl deranjează”. Ia citește reacțiile pe care le-ai stârnit! Încă o dată: de vină sunt eu, care am sesizat ceva, nu cei care taie copacii aiurea… Mă opresc aici”.