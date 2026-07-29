Doi dintr-o lovitură! Echipa de tradiție din SuperLiga și-a fortificat lotul înaintea meciului cu echipa campioană

ADVERTISEMENT

Petrolul a pornit cu dreptul în noul sezon, învingând Dinamo, pe teren propriu, în ciuda faptului că mai au doar cinci fotbaliști din sezonul trecut. Sâmbătă, Petrolul joacă în deplasare, la Universitatea Craiova, de la ora 21.30.

Breston Malula și Dele Israel pot juca pentru Petrolul

Ploieștenii au primit însă o veste bună înaintea meciului cu echipa campioană. Eu reușit să opereze transferurile a doi fotbaliști, care nu primiseră vizele de muncă și au lipsit în primele două etape. Congolezul Breston Malula (fundaș central) și nigerianul Dele Israel (mijlocaș) sunt acum cu actele în regulă și vor putea juca în partida cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Născut la Berna, Breston Malula Sumbula (25 ani) a evoluat, până acum, doar în Elveția, acolo unde s-a format la academia lui Young Boys. Remarcându-se printr-o talie impresionantă, 1.95 metri, Malula a activat ultima data pentru formația de eșalon secund FC Stade-Laussane-Ouchy, după ce, anterior, jucase la FC Chiasso (2020-2021) și Yverdon Sport (2021-2024).

În ultimul sezon, el a disputat 31 de partide în campionat și 7 în Cupa Elveției, având un total de peste 100 de prezențe în liga a doua helvetă, dar și 13 meciuri jucate în prima ligă, pentru Yverdon Sport, în stagiunea 2023-2024. Cota lui de piață este de 250.000 de euro.

ADVERTISEMENT

A mai rămas de rezolvat argentinianul Lucho Vega

Dele Israel (24 ani) s-a născut în Nigeria, dar și-a început cariera în Europa încă de acum șase ani, în primăvara lui 2020 fiind legitimat de către gruparea letonă FK Liepaja. După trei sezoane și 64 de prezențe în prima ligă a țării baltice, acolo unde a mai jucat și pentru BFC Daugavpils, în 2023 s-a transferat în Cehia, la gruparea de prim eșalon Sigma Olomouc, cu care a câștigat Cupa Cehiei în 2025! Pe parcursul ultimului sezon a jucat pentru SK Hanacka Slavia Kromeriz și Olomouc B, înainte de a rămâne liber de contract în vara acestui an. Cota lui de piață este de 100.000 de euro. Cota lui de piață este de 100.000 de euro.

ADVERTISEMENT

cu doar câteva ore înainte de a începe meciul, alți doi fotbaliști, Alejandro Bran (Costa Rica) și Jalal Huseynov (Azerbaidjan) au fost legitimați, primul fiind titular, iar cel de-al doilea intrând în repriza secundă. Petrolul mai are un singur străin fără drept de joc, argentinianul Lucho Vega, pentru care perfectarea actelor mai durează.

ADVERTISEMENT

În prima etapă, contra celor de la Dinamo, Petrolul a fost nevoită să se descurce fără cei cinci fotbaliști extra-comunitari, deoarece ei nu primiseră vizele de muncă.