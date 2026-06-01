Doi dintr-o lovitură! Echipa din SuperLiga face curățenie în lot înainte de startul cupelor europene. Exclusiv

U Cluj se pregătește pentru preliminariile UEFA Europa League. „Studenții” au realizat deja trei transferuri importante pentru sezonul viitor, însă ardelenii punctează și la capitolul plecări. Doi jucători care au dezamăgit în stagiunea precedentă își vor rezilia contractele.

Curățenie în lot înainte de preliminarii! Doi jucători de la U Cluj își fac bagajele

Este vorba despre slovacul Andrej Fabry și italianul Alessandro Murgia. Ambii erau văzuți drept jucători extrem de importanți pentru ardeleni, însă nu au reușit să își lase amprenta asupra rezultatelor formației de pe Someș.

și nu a reușit să înscrie nici măcar un gol. Mai mult, nu a prins nici măcar banca de rezerve în ultimele cinci partide ale formației pregătite de Cristiano Bergodi.

Alessandro Murgia se pregătește de plecarea de la U Cluj. Italianul nu a reușit să îl convingă pe Bergodi

Alessandro Murgia a avut, de asemenea, parte de un sezon complicat. A bifat doar 19 apariții. Italianul a reușit să marcheze o singură dată pentru formația sa, însă a avut mai mult statut de rezervă și acum își caută un nou angajament, întrucât nu mai intră în planurile lui Cristiano Bergodi.

FANATIK a aflat că, în această vară, atât Andrej Fabry, cât și Alessandro Murgia vor pleca de la Universitatea Cluj. Conducerea pregătește deja sezonul viitor și, mai ales, campania din preliminariile Europa League, iar