Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Doi fani olteni sosiți din Manchester nu au mai ajuns la finala Cupei României. Poliția i-a săltat la aterizare din aeroportul Otopeni dintr-un motiv uluitor

Doi fani ai Universității Craiova au făcut scandal înainte de finala Cupei României de la Sibiu cu U Cluj și au fost „ridicați” de poliție! Scenele s-au petrecut chiar în aeroport
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Tibi Cocora
13.05.2026 | 21:54
Doi fani olteni sositi din Manchester nu au mai ajuns la finala Cupei Romaniei Politia ia saltat la aterizare din aeroportul Otopeni dintrun motiv uluitor
CORESPONDENȚĂ DIN SIBIU
Doi fani olteni sosiți din Manchester, scandal înainte de finala Cupei României. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Doi fani ai Universității Craiova au venit marți seară în România de la Manchester, cel mai probabil pentru a fi prezenți miercuri seară la Sibiu la finala Cupei României jucată de echipa lor împotriva celor de la U Cluj. În avion, respectivii, care aveau la ei și un steag cu formația din Bănie, potrivit spuselor unui martor oculari, au făcut scandal în avion pe toată durata zborului.

Doi fani ai Universității Craiova, scandal în avion înainte de finala Cupei României de la Sibiu cu U Cluj

Astfel, la scurt timp după aterizarea pe aeroportul Otopeni din Capitală, ei au fost întâmpinați chiar acolo de polițiști, care i-au „invitat” la secție, pentru a le lua declarații referitoare la acele incidente. În acest context, sunt șanse mari ca ei să fi fost și amendați și există chiar o posibilitate să nu mai fi putut ajunge în cele din urmă la meciul de la Sibiu.

ADVERTISEMENT

„Aseară m-am întors cu RyanAir din Manchester. A fost pentru prima oară când m-am bucurat să văd că Poliția a venit să ia pe cineva din avion. Doi idioți au făcut circ în avion, celebrau probabil prostia. Aveau un steag cu U Craiova și urlau permanent, deranjau pe toată lumea. După ce au băut și o sticlă de whisky au început să amenințe personalul și să facă circ și mai mult.

Cei din staff au sfătuit pasagerii să nu intervină ca să nu degenereze și mai tare totul. Când am aterizat ce să vezi, brusc au devenit mielușei când au văzut poliția. Și au început cu plânsete și scuze. Interlopi fără fapte. Mi-ar plăcea să văd cat mai des genul ăsta de nesimțiți luați pe sus de către cei abilitați să o facă”, a transmis martorul ocular respectiv prin intermediul paginii sale de Facebook.

ADVERTISEMENT
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil...
Digi24.ro
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă

Tensiuni cu fanii olteni și la stadionul din Sibiu

Fanii Universității Craiova au ajuns destul de târziu la stadion, iar acolo au fost întâmpinați de un control corporal destul de aspru din partea organizatorilor. Astfel, momentul intrării pe arenă a fost întârziat destul de mult, iar unii dintre ei au reacționat vehement față de această chestiune: „Rușine Federația Română de Fotbal și Jandarmeria! Ne ocoliți tot Sibiul până la stadion și după mai stăm și două ore la porți”. 

ADVERTISEMENT
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei:
Digisport.ro
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"
Lazio – Inter, live video în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu, surprize în...
Fanatik
Lazio – Inter, live video în finala Cupei Italiei. Cristi Chivu, surprize în primul ”11”. Cum arată echipele de start
Fanii olteni, furioşi pe Jandarmeria din Sibiu: „Rușine! Ne țineți 2 ore la...
Fanatik
Fanii olteni, furioşi pe Jandarmeria din Sibiu: „Rușine! Ne țineți 2 ore la porți”
Mihai Rotaru, în tensiune maximă! Cum au urmărit acţionarii Universităţii Craiova finala Cupei...
Fanatik
Mihai Rotaru, în tensiune maximă! Cum au urmărit acţionarii Universităţii Craiova finala Cupei României. Video
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară:...
iamsport.ro
A anunțat în direct că părăsește România și se mută în altă țară: 'Deja am mutat copilul la școală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!