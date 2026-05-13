Doi fani olteni sosiți din Manchester nu au mai ajuns la finala Cupei României. Poliția i-a săltat la aterizare din aeroportul Otopeni dintr-un motiv uluitor

ADVERTISEMENT

Doi fani ai Universității Craiova au venit marți seară în România de la Manchester, cel mai probabil pentru a fi prezenți miercuri seară la Sibiu la finala Cupei României jucată de echipa lor împotriva celor de la U Cluj. În avion, respectivii, care aveau la ei și un steag cu formația din Bănie, potrivit spuselor unui martor oculari, au făcut scandal în avion pe toată durata zborului.

Doi fani ai Universității Craiova, scandal în avion înainte de finala Cupei României de la Sibiu cu U Cluj

Astfel, la scurt timp după aterizarea pe aeroportul Otopeni din Capitală, ei au fost întâmpinați chiar acolo de polițiști, care i-au „invitat” la secție, pentru a le lua declarații referitoare la acele incidente. În acest context, sunt șanse mari ca ei să fi fost și amendați și există chiar o posibilitate să nu mai fi putut ajunge în cele din urmă la meciul de la Sibiu.

ADVERTISEMENT

„Aseară m-am întors cu RyanAir din Manchester. A fost pentru prima oară când m-am bucurat să văd că Poliția a venit să ia pe cineva din avion. Doi idioți au făcut circ în avion, celebrau probabil prostia. Aveau un steag cu U Craiova și urlau permanent, deranjau pe toată lumea. După ce au băut și o sticlă de whisky au început să amenințe personalul și să facă circ și mai mult.

Cei din staff au sfătuit pasagerii să nu intervină ca să nu degenereze și mai tare totul. Când am aterizat ce să vezi, brusc au devenit mielușei când au văzut poliția. Și au început cu plânsete și scuze. Interlopi fără fapte. Mi-ar plăcea să văd cat mai des genul ăsta de nesimțiți luați pe sus de către cei abilitați să o facă”, a transmis martorul ocular respectiv prin intermediul paginii sale de Facebook.

ADVERTISEMENT

Tensiuni cu fanii olteni și la stadionul din Sibiu

au ajuns destul de târziu la stadion, iar acolo au fost întâmpinați de un control corporal destul de aspru din partea organizatorilor. Astfel, , iar unii dintre ei au reacționat vehement față de această chestiune: „Rușine Federația Română de Fotbal și Jandarmeria! Ne ocoliți tot Sibiul până la stadion și după mai stăm și două ore la porți”.