Doi foști concurenți de la ”Mireasa” au devenit părinți. În viața lor a apărut o fetiță

Un fost cuplu de la emisiunea ”Mireasa” a avut parte zilele acestea de o bucurie imensă. Concurenții au devenit părinți pentru prima oară. În viața lor a apărut o fetiță pe care au botezat-o cu un nume inspirat din filmele turcești.

Doi foști participanți la ”Mireasa” au devenit părinți pentru prima oară. În viața lor a apărut o fetiță

Cătălin Seserman (Sese) și Giovana, câștigătorii sezonului cu numărul 5, al competiției ”Mireasa”, de pe Antena 1, au reușit să devină părinți de curând. și au făcut câteva declarații despre momentul care le-a schimbat viața.

ADVERTISEMENT

Sese, așa cum era cunoscut în emisiune, nu mai are cuvinte să-și descrie bucuria și se consideră mult mai împlinit decât era înainte. Soția lui, Giovana, încă se află în spital cu cea mică, dar nu mai este mult până ce va veni acasă, iar el abia așteaptă să-și strângă copilul în brațe.

Vezi această postare pe Instagram

Fetița lui Cătălin Seserman și a Giovanei Seserman a fost adusă pe lume pe cale naturală. Nu au lipsit complicațiile, dar Giovana a depășit cu bine totul și acum se recuperează. Bebelușul a luat nota 9 la naștere și a avut 3180 de grame.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

”Sunt mai împlinit decât eram. Giovi e foarte bine, deja i s-a dezvoltat instinctul de mână. Nașterea a fost naturală, nu a fost chiar de ușor, dar acum se recuperează. Fetița a avut 3180 de grame, a obținut nota 9 la naștere”, a spus Cătălin Seserman pentru

Ce nume au pus fetiței lor Cătălin și Giovana de la ”Mireasa”

Referitor la numele copilului, Cătălin a mărturisit pentru sursa menționată că este inspirat din serialul ”Suleyman Magnificul”, pe care partenera lui l-a îndrăgit. Drept urmare, i-au pus fetiței ”Hurrem Selina”, Hurem chemând-o pe sultana lui Suleyman.

ADVERTISEMENT

Încă de pe vremea când erau în emisiune și nu se aflau încă în postura de soț și soție sau părinți, Cătălin și Giovana și-au propus să-și boteze copilul ”Hurrem”, dacă va fi fetiță. iar Cătălin abia așteaptă ca cea mică să vină acasă, mai ales că are deja camera ei și tot ce este nevoie.

”Nu mai pot de drag, abia aștept să vină acasă, nu am stare. Am pregătit totul, camera, cărucior, acum trebuie numai să vină acasă. Am ales numele pentru fetiță Hurrem Selina, acest nume l-am ales încă de când eram la emisiune.

ADVERTISEMENT

Giovana în emisiune mi-a spus la început că sunt Suleyman, ea s-a uitat la acest serial și pe soția lui Suleyman o chema Hurrem și am zis că vrem un nume mai special față de cele obișnuite și ne-a plăcut foarte mult acest nume”, a mai precizat fostul concurent.