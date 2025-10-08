Doi fotbaliști din Superliga României sunt nevoiți să joace în exil pentru naționala țării lor. Motivul incredibil care a generat această situație

Fundașul Yohan Roche, unul dintre cei mai buni jucători de la Petrolul, a fost convocat din nou la naționala statului Benin.

Yohan Roche și Kiki sunt la naționala Beninului, care joacă în Coasta de Fildeș

Cei doi au fost chemați la lot, pentru două meciuri cruciale pe care naționala țării sale le va susține în preliminarille Campionatul Mondial din 2026. Clasată pe primul loc în grupa din care face parte, Benin va juca, în deplasare, cu Rwanda (10 octombrie) și Nigeria (14 octombrie).

Benin are 14 puncte, la fel ca Africa de Sud, care joacă în Zimbabwe și acasă cu Rwanda.

Roche și Kiki au fost chemați de neamțul Gerhard Rohr la națională, dar nu s-au prezentat în Benin, ci în Coasta de Fildeș. Motivul? Naționala Beninului nu poate juca acasă din cauza unei interdicții FIFA.

Chinezii au întârziat renovarea stadionului din Cotonou

Niciun stadion din țara africană nu îndeplinește criteriile cerute de FIFA, astfel că Benin a jucat toate meciurile din preliminarii la Abidjan. Federația de la Cotonou a fost nevoită să ia această decizie, alegând Coasta de Fildeș, deși mai aproape erau Ghana sau Togo.

Beninul are totuși un stadion mare, cu o capacitate de 30.000 de locuri, dar acesta a fost încredințat unei companii din China pentru a fi renovat. Numai că, aceasta a întârziat lucrările, și a trimis naționala statului african în exil.

Echipa lui Roche și Kiki putea juca și în Nigeria, țară vecină, doar că la tragerea la sorți cele două echipe au căzut în aceeași grupă. Și, prin urmare, ca Benin să joace în Nigeria ar fi fost mai degrabă un dezavantaj decât un avantaj.

Gerhard Rohr a jucat pentru Bordeaux contra Craiovei Maxima

Naționala Beninului, o țară din Africa Centrală cu 13 milioane de locuitori, n-are nicio performanță notabilă. Nu a participat la niciun Campionat Mondial, dar are patru prezențe la Cupa Africii (2004, 2008, 2010, 2019).

Pentru a trece la un alt nivel, Federația la angajat pe germanul Gerhard Rohr, un antrenor cu vechi ștate ca selecționer pe Continentul Negru. Rohr (72 ani), fost jucător la Bordeaux, pe vremea când francezii au fost eliminați de Craiova Maxima, antrează de 15 ani doar naționale din Africa. El a pregătit Gabon, Niger, Burkina Faso, Nigeria și din 2023 e selecționerul Beninului.