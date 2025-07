Doi frați, acuzați că au bătut trei polițiști pe aeroportul din Manchester. Lucrurile au degenerat, totul a fost surprins de camere

Cei doi bărbați au bătut trei polițiști pe aeroportul din Manchester, iar scenele au șocat pe toată lumea. Agresorii sunt frați, iar loviturile aplicate agenților de poliție au fost violente. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Imaginile cu înregistrările camerelor au fost postate în mediul online, dar au fost prezentate și juraților. Mohammed Fahir Amaaz (20 de ani) și fratele său, Muhammad Amaad (26 de ani), ar fi lovit trei polițiști chemați să intervină într-un incident petrecut în cafeneaua Starbucks, din Terminalul 2, zona Sosiri.

anul trecut, pe 23 iulie. Unul dintre cei doi tineri ar fi lovit cu capul un client înainte ca patru polițiști să se apropie de ei, la casieria din parcarea terminalului.

Înregistrările video ale camerei de supraveghere ale aeroportului au fost vizionate de un juriu de la Curtea Coroanei din Liverpool. Procurorii spun că în clip se poate vedea “un nivel ridicat de violență” față de polițiști.

Mohammed Fahir Amaaz este acuzat că , doi dintre ei suferind leziuni corporale. Anterior, acesta a agresat un cetățean în cafeneaua de la aeroport. Și Muhammad Amaad este acuzat că i-a provocat leziuni corporale unui polițist. Cei doi bărbați din Rochdale, Greater Manchester, au negat acuzațiile la adresa lor, potrivit .

Atunci când s-au apropiat de inculpați, în parcarea auto, polițiștii Zachary Marsden și Ellie Cook erau înarmați, în timp ce polițista Lydia Ward nu avea armă asupra sa. În momentul în care polițiștii au încercat să-l îndepărteze pe Amaaz de aparatul de plată, pentru a-l aresta, acesta a opus rezistență. După puțin timp, a intervenit și fratele său.

Amaaz ar fi dat 10 lovituri, inclusiv una în fața polițistei Ward, care a fost doborâtă la pământ, în timp ce fratele său i-a dat șase lovituri unuia dintre polițiștii înarmați. Au fost aplicate inclusiv lovituri cu piciorul și cu cotul.

“Temerile mele inițiale erau că cineva încearcă să-mi ia arma. Dacă cineva ar fi pus mâna pe arma mea, ar fi reprezentat o amenințare letală imediată pentru oricine se afla în apropiere”, a relatat unul dintre polițiștii înarmați, Zachary Marsden.

Ofițerul a mai spus că a primit “lovituri din toate direcțiile” de la celălalt bărbat. “Pot spune cu certitudine că au fost cele mai puternice lovituri pe care le-am simțit vreodată în viața mea”, a răspuns acesta atunci când a fost întrebat despre intensitatea loviturilor. În timpul atacului, nicio persoană din public nu a intervenit.

