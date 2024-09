Doi fraţi din Galaţi au murit în urma inundaţiilor. Trupul unuia a fost târât de viitură pe o distanţă de 9 km

Bilanţul morţilor în urma viiturilor devastatoare din judeţul Galaţi a crescut la şase, ultima victimă fiind găsită duminică seară, în localitatea Suhurlui. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani, din localitate. În continuare, două persoane figurează ca dispărute după inundaţii.

Şase morţi, în cinci comune din judeţul Galaţi

în localităţile Pechea, Corod, Costache Negri şi Drăgușeni. Anterior se raportase un deces şi la Slobozia Conachi, însă primarul de aici a infirmat că bărbat găsit mort ar fi cetăţean al comunei.

“Nu este din localitatea Slobozia Conachi. Acea persoană este adusă de ape. Situația să știți că este dezastruoasă față de 2013”, a spus edilul.

Ulterior s-a aflat că , iar în urma viiturilor şi-a pierdut viaţa şi fratele său. Informaţia a fost confirmată de fiul unuia dintre cei decedaţi, care abia dacă a putut să-şi salveze copiii.

“Nu am putut să-l salvez. Am scos fetele afară, le-am urcat în mașină, am zis s-o duc la stradă și am zis că îl iau și pe el, dar n-am mai apucat, a murit.

N-am mai putut să mă întorc dupa tata, era apa cât mine. Am sunat la 112 de la ora două până dimineața la șase, n-a venit nimeni”, a spus bărbatul, potrivit .

Sursa citată mai adaugă că primarul din Pechea a fost cel care l-a anunţat pe fiul unuia dintre cei doi bărbaţi morţi că unchiul său a fost găsit şi el decedat, la o distanţă de 9 km în aval, în comuna Slobozia Conachi.

Între timp, judeţele Galaţi şi Vaslui, cele mai afectate de inundaţiile de sâmbătă noapte, se află în continuare sub avertizare cod galben de precipitaţii abundente până luni dimineaţă la ora 10, astfel că pe locuitorii de aici îi aşteaptă încă o noapte albă.

De asemenea, hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe cursuri de apă din țară, avertizând că “se pot produce viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie”. Astfel, până luni la ora 12 se află sub cod roşu de pericol de inundaţii râurile din următoarele bazine hidrografice: Bârlad – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Vaslui (jud. Iaşi, Vaslui şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (jud. Galaţi) şi Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (jud. Vaslui şi Galaţi).