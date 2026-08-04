Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Doi fundași de top pe lista Craiovei: „Azi dimineață au trimis oferta”. Exclusiv

Universitatea Craiova caută să se întărească în linia defensivă. Campioana României are pe radar doi fundași de top. Chiar marți dimineață, pentru unul dintre ei, de la un club important, s-a trimis deja oferta.
Adrian Baciu, Cristi Coste
04.08.2026 | 11:45
Doi fundasi de top pe lista Craiovei Azi dimineata au trimis oferta Exclusiv
breaking news
Cine sunt cei doi fundași doriți de Universitatea Craiova. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitate Craiova, clubul din SuperLiga cu cel mai valoros lot, evaluat la peste 38 de milioane de euro, urmărește în continuare consolidarea echipei. Doi fundași de top au intrat pe radarul clubului lui Mihai Rotaru. Unul dintre ei a evoluat sezonul precedent în România, iar celălalt provine de la un club mare din Europa de Est. Pentru acesta din urmă s-a trimis, marți, oferta.

Fostul fundaș de la CFR Cluj dorit de Universitatea Craiova

Angrenată pe mai multe fronturi în acest sezon – campionat, cupele europene și Cupa României – Universitatea Craiova dorește să-și alcătuiască o echipă și mai puternică față de anul trecut. Oltenii, care au arătat mari probleme pe faza defensivă în ultimele meciuri, caută fundași de valoare pentru a întări lotul lui Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

După iminenta despărțire de Juraj Badelj (22 de ani), anunțată în exclusivitate de FANATIK la finalul lunii iulie, șefii campioanei vor să aducă nume noi pe linia de fund. Se pare că oltenii analizează nu unul, ci două transferuri. Marți, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, au fost anunțate alte două importante exclusivități.

În acest moment, în capul listei de posibile achiziții în privința fundașilor se află un jucător cunoscut fanilor fotbalului din țară. E vorba de Sheriff Sinyan (30 de ani). Jucătorul din Gambia a fost om de bază în echipa celor de la CFR Cluj în ediția trecută de SuperLiga. În total, Sinyan a disputat peste 40 de meciuri în toate competițiile și a marcat 4 goluri.

ADVERTISEMENT
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului...
Digi24.ro
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
  • 1.4000.000 de euro este cota de piață a lui Sinyan, conform Transfermarkt

Cine este fundașul de la Dinamo Kiev ofertat deja de Craiova

Tot în emisiunea FANATIK SUPERLIGA de marți, 4 august, a mai venit o exclusivitate legată de campania de transferuri a campioanei Universitatea Craiova. Echipa din Bănie mai are în atenție un fundaș important. E vorba de Aliou Thiare (22 e ani), un senegalez care joacă la fosta adversară a lui U Cluj din Europa League, Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește...
Digisport.ro
Ianis Hagi a refuzat un salariu de 1.000.000 de euro/an și se pregătește de transfer în TOP 5!

Aliou Thiare evoluează pe postul de fundaș central și are o cotă de piață de 1.000.000 de euro. Pentru acesta, U Craiova a trimis oferta chiar marți dimineață. Senegalezul a venit în capitala Ucrainei în 2025, de la Le Havre, contra sumei de 1.000.000 de euro. Acesta a evoluat în 8 meciuri pentru Dinamo Kiev în sezonul trecut de campionat și a marcat un gol.

ADVERTISEMENT

Doi fundași de top pe lista Craiovei: „Azi dimineață au trimis oferta”. Exclusiv

Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut...
Fanatik
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total neaşteptată. Exclusiv
Gigi Becali a dezvăluit de unde are Bîrligea cele două oferte și ce...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit de unde are Bîrligea cele două oferte și ce sumă cere: „Joacă, bă, măcar pentru iubita ta!”. Exclusiv
Dan Petrescu, director tehnic la FCSB?! Gigi Becali: „Mi-a zis Meme și am...
Fanatik
Dan Petrescu, director tehnic la FCSB?! Gigi Becali: „Mi-a zis Meme și am acceptat”. Reacția în direct a lui MM Stoica. Exclusiv
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Edi Iordănescu a numit cei doi jucători pe care regretă că nu i-a...
iamsport.ro
Edi Iordănescu a numit cei doi jucători pe care regretă că nu i-a convocat la Euro 2024: 'Îmi pare rău, dar asta e situația'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!