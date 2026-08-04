Doi fundași de top pe lista Craiovei: „Azi dimineață au trimis oferta”. Exclusiv

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Universitate Craiova, clubul din SuperLiga cu cel mai valoros lot, evaluat la peste 38 de milioane de euro, urmărește în continuare consolidarea echipei. Doi fundași de top au intrat pe radarul clubului lui Mihai Rotaru. Unul dintre ei a evoluat sezonul precedent în România, iar celălalt provine de la un club mare din Europa de Est. Pentru acesta din urmă s-a trimis, marți, oferta.

Fostul fundaș de la CFR Cluj dorit de Universitatea Craiova

Angrenată pe mai multe fronturi în acest sezon – campionat, cupele europene și Cupa României – Universitatea Craiova dorește să-și alcătuiască o echipă și mai puternică față de anul trecut. Oltenii, care au arătat mari probleme pe faza defensivă în ultimele meciuri, caută fundași de valoare pentru a întări lotul lui Filipe Coelho.

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După de FANATIK la finalul lunii iulie, șefii campioanei vor să aducă nume noi pe linia de fund. Se pare că oltenii analizează nu unul, ci două transferuri. Marți, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, au fost anunțate alte două importante exclusivități.

În acest moment, în capul listei de posibile achiziții în privința fundașilor se află un jucător cunoscut fanilor fotbalului din țară. E vorba de Sheriff Sinyan (30 de ani). Jucătorul din Gambia a fost om de bază în echipa celor de la CFR Cluj în ediția trecută de SuperLiga. În total, Sinyan a disputat peste 40 de meciuri în toate competițiile și a marcat 4 goluri.

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1.4000.000 de euro este cota de piață a lui Sinyan, conform Transfermarkt

Cine este fundașul de la Dinamo Kiev ofertat deja de Craiova

Tot în emisiunea FANATIK SUPERLIGA de marți, 4 august, a mai venit o exclusivitate . Echipa din Bănie mai are în atenție un fundaș important. E vorba de Aliou Thiare (22 e ani), un senegalez care joacă la fosta adversară a lui U Cluj din Europa League, Dinamo Kiev.

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Aliou Thiare evoluează pe postul de fundaș central și are o cotă de piață de 1.000.000 de euro. Pentru acesta, U Craiova a trimis oferta chiar marți dimineață. Senegalezul a venit în capitala Ucrainei în 2025, de la Le Havre, contra sumei de 1.000.000 de euro. Acesta a evoluat în 8 meciuri pentru Dinamo Kiev în sezonul trecut de campionat și a marcat un gol.

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