Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv

Gigi Becali a intrat în direct prin telefon la Profețiile lui Mitică, iar Dumitru Dragomir, prezent în studio, i-a făcut patronului de la FCSB două propuneri de fundași centrali pe care ar putea să îi transfere la finalul acestui sezon.

Dumitru Dragomir i-a propus lui Gigi Becali în direct doi fundași centrali din SuperLiga: Mario Tudose de la FC Argeș și Matei Ilie de la CFR Cluj

Este vorba despre Mario Tudose de la FC Argeș, care s-a mai aflat recent în vizorul campioanei României, și Matei Ilie de la CFR Cluj, dorit de Dinamo în trecutul apropiat, ambii jucători foarte tineri și de mare perspectivă în acest moment.

„Uite, Gigi, ce îți spun eu acum. Câștigi la el cel puțin 8 milioane. Du-te și ia-l pe fundașul central de la Argeș, care are 21 de ani (n.r. Mario Tudose). Băi, fii atent aici. Dacă nu iei 10 milioane pe el, vii la mine și îți dau eu diferența.

E cel mai tare fundaș central din România la această oră. Și al doilea, Ilie de la CFR Cluj. Ăștia sunt cei mai buni fundași centrali din România”, a spus Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.

Iar replica lui a fost una scurtă: „Acum nu putem să-l luăm (n.r. Despre Tudose), Mitică. La vară. Dacă îi iau pe aștia amândoi, om m-am făcut”.

Gigi Becali a făcut deja prima mutare după ce FCSB a ratat play-off-ul din SuperLiga

În direct la FANATIK SUPERLIGA, , prezent în studio, că își dorește ca acesta să facă parte din „biroul de scouting” ce se dorește a fi implementat la FCSB în viitorul apropiat:

„Păi și cu el vorbesc (n.r. cu Adrian Ilie). O să-l sun și pe el să vină să vorbim. Și cu el vorbesc și gata. Bravo, uite! Poate Dumnezeu a făcut. Da, tată! Adriane, chiar te rog, tată! Ia numărul, sună-mă și ne întâlnim. Ce număr ai? Am schimbat numărul de un an. Dă-i numărul și sună-mă. Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo”.

