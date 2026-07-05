Doi giganți din Premier League se luptă pentru transferul puștiului care a făcut furori pentru Maroc la CM 2026!

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, 3-0, continuându-și astfel parcursul impresionant de la turneul final. Unul dintre remarcații trupei lui Mohamed Ouahbi de la Cupa Mondială din acest an este Ayyoub Bouaddi, tânărul mijlocaș în vârstă de numai 18 al celor de la Lille, care, datorită prestațiilor sale impresionante din tricoul „Leilor din Atlas”, a atras atenția unor cluburi importante din Premier League.

Ayyoub Bouaddi, dorit în Premier League de Manchester United și Arsenal!

Ayoub Bouaddi a fost integralist în primele două meciuri disputate de Maroc la CM 2026, petrecând 90 de minute pe teren în fiecare dintre acestea (1-1 cu Brazilia și 1-0 cu Scoția), după care a rămas pe banca de rezerve pentru confruntarea cu Haiti, câștigată de gruparea africană cu scorul de 4-2. Ulterior, fotbalistul lui Lille a revenit în primul 11 și a jucat 80 de minute împotriva Olandei, în 16-îmi, iar sâmbătă seară, acesta a fost prezent pe teren timp de o oră în duelul cu Canada, meci care i-a dus pe marocani în sferturile de finală.

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Deși nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă până acum, Bouaddi s-a făcut remarcat datorită preciziei paselor sale de la mijlocul terenului, al controlului excepțional al balonului, dar și a capacității uluitoare de a câștigă dueluri de unu contra unu, în ciuda vârstei fragede pe care o are. Astfel, acesta a atras atenția mai multor granzi din fotbalul european, cele mai interesate cluburi de un potențial transfer al fotbalistului marocan fiind Manchester United și Arsenal, două cluburi de top din Premier League.

Potrivit celor de la sportal.bg, se pare că „diavolii roșii” s-ar afla în pole position pentru obținerea semnăturii mijlocașului, însă pentru a realiza acest lucru, clubul de pe Old Trafford ar trebui să le plătească celor de la Lille nu mai puțin de 85 de milioane de euro. În prezent, cota de piață a lui Bouaddi este de 50 de milioane, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Cine este Ayyoub Bouaddi, puștiul-minune al Marocului de la CM 2026

Ayyoub Bouaddi s-a format la academia celor de la Lille, fiind ulterior promovat la echipa de seniori. Acest eveniment a avut loc în 2023, la vremea respectivă el având numai 15 ani. De atunci și până în prezent, Bouaddi a bifat 96 de meciuri pentru „Mastiffi” în toate competițiile, timp în care a izbutit să ofere și patru pase decisive, asta în condițiile în care atribuțiile sale la mijlocul terenului sunt unele de ordin defensiv.

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Ajuns între timp la 18 ani, închizătorul marocan măsoară 1,85 metri și a strâns până acum și 7 meciuri la naționala de seniori a Marocului (cu tot cu cea din meciul împotriva Canadei). La nivel de juniori, acesta a reprezentat Franța, de la U16 până la U21. De asemenea, Bouaddi este cotat cu șanse reale la câștigarea titlului de „cel mai bun tânăr jucător” al turneului final din această vară, trofeu individual pentru care se luptă cu Lamine Yamal ( ), Desire Doue (Franța), Johan Manzambi (Elveția) și Yan Diomande (Coasta de Fildeș).

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