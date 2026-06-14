Doi grei în ring la RXF Next Fighter 31! Boby Mirică vs. Alexandru Nistor, duel exploziv pe VOYO

ADVERTISEMENT

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până la . Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box la gala din 23 iunie, de pe VOYO, va fi confruntarea titanilor, Boby Mirică vs. Alexandru Nistor.

Alexandru Nistor îl amenință pe Boby Mirică înainte de RXF Next Fighter 31

RXF Next Fighter 31 va avea loc la Club One din Regie, marți, 23 iunie, de la ora 20:00. Promoția lui Sebastian Vieru pune în scenă un main-card extrem de atractiv, main event-ul fiind . La show-ul de box, care va fi transmis în direct și în exclusivitate de VOYO, RXF a pregătit și un meci la categoria grea. Boby Mirică și Alexandru Nistor vor urca din nou în ring, într-un duel care se anunță a fi unul exploziv.

ADVERTISEMENT

„Sunt Alexandru Nistor. Mă antrenez în forță ca să le demonstrez tuturor de ce sunt în stare, să devin cel mai bun. Bobby Mirică a făcut o mare greșeală că a acceptat meciul cu mine. Când voi urca în ring, nu îl voi menaja cu absolut nimic.

Îmi fac datoria, voi câștiga și merg mai departe. Pe Boby Mirică nu îl văd un adversar greu. Cum va intra, așa va ieși. Boby Mirică, pregătește-te, de rafalele de pumni. O să te desființez!”, a transmis Alexandru Nistor, prin intermediul canalului

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea RXF Next Fighter 31

Gala de box RXF Next Fighter 31 va avea loc marți, 23 iunie, de la ora 20:00. Show-ul se va desfășura la Club One, din București. Cei care vor să vadă pe viu evenimentul își pot procura bilete de pe site-ul ia . Pentru această gală, RXF pune la dispoziție două tipuri de bilete, acces capanea (100 lei) și acces masă (300 de lei).

ADVERTISEMENT

Cei care nu ajung la Club One pentru cea mai tare gală de box din luna iunie pot vedea show-ul la calitate superioară pe platforma VOYO, care transmite toate galele RXF Next Fighter. Prețul unui abonament VOYO este de 5,99 euro pe lună.

ADVERTISEMENT