Sport

Doi grei în ring la RXF Next Fighter 31! Boby Mirică vs. Alexandru Nistor, duel exploziv pe VOYO

RXF Next Fighter 31 se anunță una dintre cele mai tari gale ale verii în România. Pe main-card la show-ul din 23 iunie, de pe VOYO, vor lupta inclusiv greii Boby Mirică și Alexandru Nistor
Cristian Măciucă
14.06.2026 | 06:20
Doi grei in ring la RXF Next Fighter 31 Boby Mirica vs Alexandru Nistor duel exploziv pe VOYO
SPECIAL FANATIK
Doi grei în ring la RXF Next Fighter 31! Boby Mirică vs. Alexandru Nistor, duel exploziv pe VOYO: FOTO: Facebook RXF
ADVERTISEMENT

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până la RXF Next Fighter 31, show-ul lunii iunie. Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box la gala din 23 iunie, de pe VOYO, va fi confruntarea titanilor, Boby Mirică vs. Alexandru Nistor.

Alexandru Nistor îl amenință pe Boby Mirică înainte de RXF Next Fighter 31

RXF Next Fighter 31 va avea loc la Club One din Regie, marți, 23 iunie, de la ora 20:00. Promoția lui Sebastian Vieru pune în scenă un main-card extrem de atractiv, main event-ul fiind confruntarea dintre fostul fotbalist Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni. La show-ul de box, care va fi transmis în direct și în exclusivitate de VOYO, RXF a pregătit și un meci la categoria grea. Boby Mirică și Alexandru Nistor vor urca din nou în ring, într-un duel care se anunță a fi unul exploziv.

ADVERTISEMENT

„Sunt Alexandru Nistor. Mă antrenez în forță ca să le demonstrez tuturor de ce sunt în stare, să devin cel mai bun. Bobby Mirică a făcut o mare greșeală că a acceptat meciul cu mine. Când voi urca în ring, nu îl voi menaja cu absolut nimic.

Îmi fac datoria, voi câștiga și merg mai departe. Pe Boby Mirică nu îl văd un adversar greu. Cum va intra, așa va ieși. Boby Mirică, pregătește-te, de rafalele de pumni. O să te desființez!”, a transmis Alexandru Nistor, prin intermediul canalului de YouTube al celor de la RXF.

ADVERTISEMENT
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de...
Digi24.ro
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”

Cum poți vedea RXF Next Fighter 31

Gala de box RXF Next Fighter 31 va avea loc marți, 23 iunie, de la ora 20:00. Show-ul se va desfășura la Club One, din București. Cei care vor să vadă pe viu evenimentul își pot procura bilete de pe site-ul ia bilet.ro. Pentru această gală, RXF pune la dispoziție două tipuri de bilete, acces capanea (100 lei) și acces masă (300 de lei).

ADVERTISEMENT
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată...
Digisport.ro
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani

Cei care nu ajung la Club One pentru cea mai tare gală de box din luna iunie pot vedea show-ul la calitate superioară pe platforma VOYO, care transmite toate galele RXF Next Fighter. Prețul unui abonament VOYO este de 5,99 euro pe lună.

ADVERTISEMENT
  • 2 victorii și 2 înfrângeri e palmaresul lui Boby Mirică în RXF
  • 1 meci și 1 victorie are Alexandru Nistor în galele RXF
Comentatorul arab, în extaz la golul care i-a adus naționalei din Qatar primul...
Fanatik
Comentatorul arab, în extaz la golul care i-a adus naționalei din Qatar primul punct din istorie la Cupa Mondială! Video
Brazilia – Maroc 1-1, în grupa C de la CM 2026. Vinicius a...
Fanatik
Brazilia – Maroc 1-1, în grupa C de la CM 2026. Vinicius a făcut spectacol în primul „blockbuster” al turneului!
Ploaie de „VIP”-uri la blockbuster-ul dintre Brazilia și Maroc, de la CM 2026!...
Fanatik
Ploaie de „VIP”-uri la blockbuster-ul dintre Brazilia și Maroc, de la CM 2026! Cum s-a sărbătorit în tribune la golul lui Vinicius. Video
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
De ce nu și-ar fi atins legenda Stelei 'cu tehnica extraordinară' potențialul: 'Putea...
iamsport.ro
De ce nu și-ar fi atins legenda Stelei 'cu tehnica extraordinară' potențialul: 'Putea să fie la un nivel foarte ridicat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!