Doi indivizi, unul minor, prinși cu cuțite și topoare la un târg din Dâmbovița. Ce au mai găsit jandarmii asupra lor 

Un adult și un minor au fost prinși de jandarmi cu cuțite și topoare într-o localitate din Dâmbovița, la un târg tradițional
Andreea Stanaringa
15.08.2025 | 23:07
Cuțite și topoare asupra a doi indivizi, în Dâmbovița. Sursa foto: Facebook IJJ Dâmbovița/Colaj Fanatik

Vineri, cu ocazia unui târg tradițional organizat cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, doi indivizi, dintre care unul minor, aveau asupra lor cuțite și topoare. Jandarmii au mai găsit și alte arme în posesia acestora.

Vineri, 15 august, cei doi au mers la târgul tradițional organizat de Sfânta Maria în localitatea Cornești, din Dâmbovița. Atunci când au observat că bărbatul și adolescentul care îl însoțea aveau un comportament ostil, jandarmii i-au oprit.

Jandarmii au constatat că cei doi aveau asupra lor mai multe arme albe. Mai exact, în urma controlului corporal preventiv, au fost găsite două cuțite asupra adultului, dar și a minorului.

În căruțe, jandarmii au descoperit și alte arme, și anume coase și topoare. Cu aceste obiecte, cei doi ar fi  putut tulbura ordinea și liniștea publică, existând posibilitatea să provoace situații periculoase.

“La vederea forţelor de ordine, cei doi bărbaţi – un minor de 16 ani şi un adult de 44 de ani – au manifestat o atitudine ostilă. În urma legitimării şi a controlului corporal preventiv, asupra acestora au fost găsite două cuţite.

De asemenea, în atelajele hipo aparţinând celor doi au fost descoperite mai multe coase şi topoare, obiecte ce puteau fi folosite pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice”, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Dâmboviţa.

În urma descoperirilor făcute, jandarmii au întocmit actele necesare și au anunțat că vor sesiza Poliția pentru a continua cercetările privind portul ilegal de obiecte periculoase în locuri special amenajate pentru agrement și distracție.

Un bărbat și-a amenințat propria mamă și a atacat polițiștii cu un cuțit

Săptămâna trecută, un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a amenințat cu moartea mama, în vârstă de 68 de ani, în Sectorul 1 din București, după un scandal izbucnit pe stradă. Agresorul avea asupra sa un cuțit.

Atunci când au intervenit polițiștii, bărbatul a manifestat un comportament agresiv și a început să îi amenințe și pe aceștia. Oamenii legii l-au imobilizat imediat, iar arma a fost ridicată pentru mai multe cercetări.

Mama bărbatului a refuzat să depună plângere, însă agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost dus la audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
