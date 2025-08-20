News

Doi influenceri, răniți în timp ce filmau o recenzie culinară. O șoferiță a intrat cu mașina direct în restaurant. Video

Doi influnceri au fost la un pas de moarte într-un restaurant. O mașină a intrat direct prin geamul locației chiar în timp ce aceștia filmau.
Claudia Şoiogea
20.08.2025 | 19:03
Doi influenceri raniti in timp ce filmau o recenzie culinara O soferita a intrat cu masina direct in restaurant Video
O mașină a intrat peste doi influenceri într-un restaurant. Sursa foto: Today, Instagram

Doi influenceri au trăit scene de groază într-un restaurant. În timp ce filmau o recenzie culinară, o șoferiță a intrat cu mașina direct prin geamul locației. Întregul moment a fost surprins de telefonul care îi filma pe cei doi.

ADVERTISEMENT

Doi influenceri, loviți de o mașină care a intrat într-un restaurant

Doi influenceri și-au văzut moartea cu ochii în timp ce se aflau la un restaurant. NinaUnrated și Patrick Blackwood au mers să filmeze o recenzie culinară, însă videoclipul lor a fost întrerupt de un accident. O șoferiță a intrat cu un SUV direct în restaurant, prin geam. Din fericire, cei doi influenceri au reușit să se salveze la timp.

Întreaga scenă a fost surprinsă de telefonul mobil al unuia dintre influenceri. Înainte de impact, se poate vedea cum bucătarul restaurantului le aduce celor doi preparatele la masă. În timp ce NinaUnrated și Patrick Blackwood mușcau din sandvișuri, mașina a intrat direct în restaurant. În urma impactului, mai multe cioburi au sărit către Blackwood, iar Nina a căzut de pe scaunul pe care se afla.

ADVERTISEMENT

Un purtător de cuvânt al Biroului Șerifului din Harris County a povestit cum s-a petrecut întregul accident. Se pare că la locația respectivă urma să aibă loc o petrecere privată la care participa și șoferița. Într-o clipă de neatenție, femeia a crezut că a pus frână, însă când a luat piciorul de pe pedală, vehiculul a ajuns direct în restaurant.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @NINAUNRATED (@ninaunrated)

Influencerii au scăpat cu câteva răni

În urma impactului, cei doi influenceri au fost duși la spital. Din fericire, ambii s-au ales cu răni, dar au scăpat cu viață. Nina, una dintre influenceri, a povestit pentru Today că simte că atât ea, cât și partenerul ei au fost cu adevărat norocoși. De fiecare dată când revăd filmarea, niciunuia nu îi vine să creadă că este în viață.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

„S-a întâmplat atât de repede, cred că suntem norocoși că suntem în viață, să fiu sinceră. Nu mă așteptam la așa ceva. Nu pot să dorm din cauza imaginii geamurilor sparte care se tot derulează în mintea mea. Mă trezesc la fiecare 30–45 de minute cu inima bătând puternic în ultimele nopți. Nu am dormit bine.”, a spus Nina.

ADVERTISEMENT
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a...
Digisport.ro
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel

După incident, cei doi influenceri au decis să ia o pauză de la filmări. Ambii au nevoie de timp pentru a se vindeca, dar și pentru a putea asimila accidentul. Chiar dacă au scăpat cu viață, influencerii se gândesc constant la faptul că ar fi putut rămâne cu un handicap, și-ar fi putut pierde vederea sau, mai rău, ar fi putut muri.

Noi detalii despre Maria, femeia înjunghiată de fostul iubit în centrul maternal din...
Fanatik
Noi detalii despre Maria, femeia înjunghiată de fostul iubit în centrul maternal din Călărași. A cerut ajutorul polițiștilor de două ori în trecut
ANAF vrea să știe totul despre nunți și botezuri. Se cer informații despre...
Fanatik
ANAF vrea să știe totul despre nunți și botezuri. Se cer informații despre numărul invitaților și câți bani se cheltuie
Alertă în Europa. Ce sunt „virusurile de valiză” care apar pe continent. Simptomele...
Fanatik
Alertă în Europa. Ce sunt „virusurile de valiză” care apar pe continent. Simptomele care ar trebui să îi alarmeze pe turiști
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!