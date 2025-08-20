Doi influenceri, răniți în timp ce filmau o recenzie culinară. O șoferiță a intrat cu mașina direct în restaurant. Video

Doi influenceri au trăit scene de groază într-un restaurant. În timp ce filmau o recenzie culinară, o șoferiță a intrat cu mașina direct prin geamul locației. Întregul moment a fost surprins de telefonul care îi filma pe cei doi.

Doi influenceri, loviți de o mașină care a intrat într-un restaurant

în timp ce se aflau la un restaurant. NinaUnrated și Patrick Blackwood au mers să filmeze o recenzie culinară, însă videoclipul lor a fost întrerupt de un accident. O șoferiță a intrat cu un SUV direct în restaurant, prin geam. Din fericire, cei doi influenceri au reușit să se salveze la timp.

Întreaga scenă a fost surprinsă de telefonul mobil al unuia dintre influenceri. Înainte de impact, se poate vedea cum bucătarul restaurantului le aduce celor doi preparatele la masă. În timp ce NinaUnrated și Patrick Blackwood mușcau din sandvișuri, În urma impactului, mai multe cioburi au sărit către Blackwood, iar Nina a căzut de pe scaunul pe care se afla.

Un purtător de cuvânt al Biroului Șerifului din Harris County a povestit cum s-a petrecut întregul accident. Se pare că la locația respectivă urma să aibă loc o petrecere privată la care participa și șoferița. Într-o clipă de neatenție, femeia a crezut că a pus frână, însă când a luat piciorul de pe pedală, vehiculul a ajuns direct în restaurant.

Influencerii au scăpat cu câteva răni

În urma impactului, cei doi influenceri au fost duși la spital. Din fericire, ambii s-au ales cu răni, dar au scăpat cu viață. Nina, una dintre influenceri, a povestit pentru că simte că atât ea, cât și partenerul ei au fost cu adevărat norocoși. De fiecare dată când revăd filmarea, niciunuia nu îi vine să creadă că este în viață.

„S-a întâmplat atât de repede, cred că suntem norocoși că suntem în viață, să fiu sinceră. Nu mă așteptam la așa ceva. Nu pot să dorm din cauza imaginii geamurilor sparte care se tot derulează în mintea mea. Mă trezesc la fiecare 30–45 de minute cu inima bătând puternic în ultimele nopți. Nu am dormit bine.”, a spus Nina.

După incident, cei doi influenceri au decis să ia o pauză de la filmări. Ambii au nevoie de timp pentru a se vindeca, dar și pentru a putea asimila accidentul. Chiar dacă au scăpat cu viață, influencerii se gândesc constant la faptul că ar fi putut rămâne cu un handicap, și-ar fi putut pierde vederea sau, mai rău, ar fi putut muri.