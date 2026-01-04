Doi jucători de la Rapid, șanse mari să joace la altă echipă din SuperLiga: ”Sunt discuții”

ADVERTISEMENT

O echipă aflată în partea inferioară a clasamentului din SuperLiga își dorește să achiziționeze doi tineri jucători de la Rapid. Cele două cluburi au început deja negocierile în acest sens.

Este vorba de aripa dreaptă Rareș Pop și fundașul central Cristi Ignat, care nu intră în planurile antrenorului Costel Gâlcă pentru actualul sezon în care giuleștenii speră să câștige titlul după o lungă pauză.

Cei doi tineri fotbaliști din tabăra ”alb-vișiniilor” sunt doriți la Petrolul de tehnicianul Eugen Neagoe. Președintele prahovenilor, Cristian Fogarassy, a confirmat interesul pentru Pop și Ignat.

”Da, da. Sunt discuții să sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede ca să poată să vină și ei la pregătire dacă ajungem la un punct comun cu Rapid. S-a vorbit doar despre împrumut, fără opțiunea unui transfer definitiv”, a declarat Fogarassy, pentru .

Rareș Pop și Cristi Ignat, ignorați de Gâlcă

În vârstă de 20 de ani, Rareș Pop a fost achiziționat de Rapid în avara anului 2024 de la UTA pentru suma de 700.000 de euro. Atacantul de bandă dreaptă nu a rupt gura târgului în Giulești, iar în acest sezon a jucat doar 9 meciuri în toate competițiile, reușind un gol și două pase decisive.

Adus în Giulești încă din perioada junioratului, Cristi Ignat (22 de ani) reușise să se impună la un moment dat ca punct fix în primul ”11” al Rapidului. Din păcate, el s-a accidentat în play-off-ul sezonului trecut, a ratat pregătirea de vară, iar de la revenire nu a fost folosit deloc de Costel Gâlcă.

De cine se mai desparte Rapid în această iarnă

în această pauză de iarnă a fost portarul Franz Stolz. FANATIK a aflat în exclusivitate că Rapid nu va mai conta pe serviciile lui, așa că austriacul s-a întors la Genoa, acolo de unde era împrumutat.

Un alt jucător care ar putea să se despartă de ”alb-vișinii” în această perioadă este extrema Claudiu Micovschi. Deși a plecat cu giuleștenii în cantonamentul din Antalya, FANATIK a aflat că .

În ceea ce-l privește pe Antoine Baroan, acesta nu mai intră în planurile lui Gâlcă și nu a făcut deplasarea cu lotul în Antalya. Atacantul francez ar fi dorit de Zeljko Kopic la Dinamo, dar Victor .