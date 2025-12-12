Doi jucători pe lista neagră a Craiovei după 1-2 cu Sparta Praga. „El nu e în grațiile antrenorului”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu 1-2 împotriva celor de la Sparta Praga, . Cu acest eşec, oltenii tremură pentru calificarea în play-off-ul Conference League.

Doi jucători pe lista neagră a Craiovei! Coelho nu mai contează pe Paradela şi Ştefan

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA primii doi jucători intraţi pe lista neagră a noului antrenor Filipe Coelho. Luis Paradela şi Florin Ştefan nu mai intră în planurile oltenilor pentru a doua parte a sezonului:

„Deja doi jucători sunt pe lista neagră a Universităţii Craiova şi sunt şanse să plece în această iarnă. Unul este Paradela, despre care s-a mai vorbit. Al doilea este Florin Ştefan, care nu este pe placul lui Coelho.

De exemplu, acum a jucat cu Telles, l-a schimbat şi nu l-a mai băgat pe Florin Ştefan. A prins doar meciul de Cupa României, care nu era aşa de important. Totuşi, Florin Ştefan era jucător de bandă.

Rădoi îl băga de fiecare dată în locul lui Bancu. Filipe Coelho nu îl are în graţii pe Florin Ştefan, nu îi place. Aceştia sunt primii doi jucători care ar deschide lista de plecări din această iarnă”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Paradela, accidentare horror în 2024! A bifat doar trei prezenţe în acest sezon

Luis Paradela a suferit o accidentare gravă în decembrie 2024 în meciul cu Gloria Buzău. Jucătorul Universităţii Craiova a avut ligamentele încrucişate rupte şi a avut nevoie de o perioadă mare de revenire. A evoluat doar în trei meciuri în actuala stagiune.

. Deşi a jucat în mod regulat sub comanda fostului antrenor, odată cu venirea lui Filipe Coelho, Ştefan nu a mai prins niciun minut în SuperLiga şi Conference League.

