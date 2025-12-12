Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Doi jucători pe lista neagră a Craiovei după 1-2 cu Sparta Praga. „El nu e în grațiile antrenorului”. Exclusiv

Doi jucători de la Universitatea Craiova sunt pe lista neagră a lui Filipe Coelho. Cei doi au şanse mari să plece în această iarnă de la echipa de pe "Oblemenco".
12.12.2025 | 15:17
Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu 1-2 împotriva celor de la Sparta Praga, golul victoriei oaspeţilor fiind marcat în minutul 90. Cu acest eşec, oltenii tremură pentru calificarea în play-off-ul Conference League.

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA primii doi jucători intraţi pe lista neagră a noului antrenor Filipe Coelho. Luis Paradela şi Florin Ştefan nu mai intră în planurile oltenilor pentru a doua parte a sezonului:

„Deja doi jucători sunt pe lista neagră a Universităţii Craiova şi sunt şanse să plece în această iarnă. Unul este Paradela, despre care s-a mai vorbit. Al doilea este Florin Ştefan, care nu este pe placul lui Coelho. 

De exemplu, acum a jucat cu Telles, l-a schimbat şi nu l-a mai băgat pe Florin Ştefan. A prins doar meciul de Cupa României, care nu era aşa de important. Totuşi, Florin Ştefan era jucător de bandă.

Rădoi îl băga de fiecare dată în locul lui Bancu. Filipe Coelho nu îl are în graţii pe Florin Ştefan, nu îi place. Aceştia sunt primii doi jucători care ar deschide lista de plecări din această iarnă”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Paradela, accidentare horror în 2024! A bifat doar trei prezenţe în acest sezon

Luis Paradela a suferit o accidentare gravă în decembrie 2024 în meciul cu Gloria Buzău. Jucătorul Universităţii Craiova a avut ligamentele încrucişate rupte şi a avut nevoie de o perioadă mare de revenire. A evoluat doar în trei meciuri în actuala stagiune.

Florin Ştefan a fost adus de la Sepsi la cerinţa expresă a lui Mirel Rădoi. Deşi a jucat în mod regulat sub comanda fostului antrenor, odată cu venirea lui Filipe Coelho, Ştefan nu a mai prins niciun minut în SuperLiga şi Conference League.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
