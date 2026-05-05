Sport

Doi maneliști celebri au atras toate privirile pe Giulești la meciul cu CFR Cluj: ”Azi cântăm pentru Rapid”

Dezamăgiți de prestațiile favoriților, fanii Rapidului nu s-a înghesuit pe Giulești la partida cu CFR Cluj. Însă, jucătorii lui Costel Gâlcă au avut parte de susținerea a doi maneliști renumiți.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
05.05.2026 | 10:00
Doi manelisti celebri au atras toate privirile pe Giulesti la meciul cu CFR Cluj Azi cantam pentru Rapid
ULTIMA ORĂ
Doi maneliști de renume au venit pe Giulești la Rapid - CFR Cluj. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Deși a intrat în play-off cu gânduri de titlu, Rapid a avut un parcurs dezamăgitor și este în mare pericol să rateze și cupele europene. Chiar și așa, doi maneliști aflați în mare vogă au venit pe Giulești la întâlnirea cu CFR Cluj pentru a fi alături de formația bucureșteană.

Maneliștii au venit pe Giulești să vadă Rapid – CFR Cluj

Cu doar 4 puncte făcute în primele șase jocuri, Rapid este marea dezamăgire a play-off-ului SuperLigii. În aceste condiții, doar puțin peste 6.000 de suporteri au venit luni seară pe Giulești să vadă duelul cu CFR Cluj, din etapa a 7-a.

ADVERTISEMENT

Printre aceștia s-au aflat și celebrii cântăreți de manele Adrian Simionescu, supranumit Adrian Copilul Minune, și Luis Gabriel, veniți să-și arate susținerea în aceste momente dificile prin care trece echipa. Aceștia s-au pozat în tribuna oficială, iar fotografia a fost urcată pe rețelele de socializare de Rustem Iova, impresarul și finul lui Adrian Minune.

Din păcate, cei doi artiști au plecat triști de la stadion, deoarece Rapid a înregistrat o nouă înfrângere. CFR Cluj s-a impus cu scorul de 2-1, iar giuleștenii au ajuns la trei eșecuri consecutive și și-au complicat teribil situația în clasament.

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Manelistul Luis Gabriel a fost prezent la Rapid - CFR Cluj 1-2. Foto: Fanatik.
Manelistul Luis Gabriel a fost prezent la Rapid – CFR Cluj 1-2. Foto: Fanatik.

Fanii i-au contestat pe jucători

Atmosfera în Giulești a fost una apăsătoare, fanii apostrofându-și pe toată durata jocului favoriții pentru rezultatele nesatisfăcătoare și pentru lipsa de atitudine arătată în teren la jocurile din play-off.

ADVERTISEMENT
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani....
Digisport.ro
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan

Cel mai înjurat a fost portarul Marian Aioani, considerat de suporteri principalul vinovat pentru înfrângerea cu Dinamo din etapa precedentă, atunci când a ieșit accidentat încă din minutul 3. Aioani a fost huiduit la încălzire și în timpul meciului, ori de câte ori mingea a ajuns la el, și din tribune i s-a strigat ”blatistule”.

ADVERTISEMENT

De furia fanilor nu au scăpat nici Alexandru Dobre, Andrei Borza și antrenorul Costel Gâlcă, contestați și ei vehement. Singurul jucător al Rapidului care a fost primit cu aplauze a fost atacantul Borisav Burmaz, revenit după o lungă accidentare.

Clasament play-off SuperLiga

După înfrângerea cu CFR Cluj, giuleștenii și-au luat practic adio de la podiumul SuperLigii. Singurul mod prin care mai pot ajunge în cupele europene este să o depășească în clasament pe Dinamo, care are 2 puncte avans, să prindă locul 4 și apoi să câștige barajul cu formația care va veni din play-out.

ADVERTISEMENT

maneliști Giulești CFR Cluj Rapid clasament play-off SuperLiga

“Trădătorule!” Fanii olteni îl distrug pe Gică Popescu după ce fostul fundaș al...
Fanatik
“Trădătorule!” Fanii olteni îl distrug pe Gică Popescu după ce fostul fundaș al Craiovei a luat partea lui Dinamo în scandalul offside-ului la Nsimba
Editorial Bogdan Baratky după Rapid – CFR Cluj 1-2: Un play-off de coșmar...
Fanatik
Editorial Bogdan Baratky după Rapid – CFR Cluj 1-2: Un play-off de coșmar – sezonul 3, episodul 7
Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB-ului după plecarea în Turcia! Ce a transmis...
Fanatik
Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB-ului după plecarea în Turcia! Ce a transmis tehnicianul
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Nu Pancu! Dragomir i-a găsit înlocuitor lui Gâlcă la Rapid: 'Șucu pe el...
iamsport.ro
Nu Pancu! Dragomir i-a găsit înlocuitor lui Gâlcă la Rapid: 'Șucu pe el trebuie să îl aducă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!