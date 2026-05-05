Doi maneliști celebri au atras toate privirile pe Giulești la meciul cu CFR Cluj: ”Azi cântăm pentru Rapid”

Deși a intrat în play-off cu gânduri de titlu, Rapid a avut un parcurs dezamăgitor și este în mare pericol să rateze și cupele europene. Chiar și așa, doi maneliști aflați în mare vogă au venit pe Giulești la întâlnirea cu CFR Cluj pentru a fi alături de formația bucureșteană.

Cu doar 4 puncte făcute în primele șase jocuri, Rapid este marea dezamăgire a play-off-ului SuperLigii. În aceste condiții, doar puțin peste 6.000 de suporteri au venit luni seară pe Giulești să vadă duelul cu CFR Cluj, din etapa a 7-a.

Printre aceștia s-au aflat și celebrii cântăreți de manele Adrian Simionescu, supranumit Adrian Copilul Minune, și Luis Gabriel, veniți să-și arate susținerea în aceste momente dificile prin care trece echipa. Aceștia s-au pozat în tribuna oficială, iar fotografia a fost urcată pe rețelele de socializare de Rustem Iova, impresarul și finul lui Adrian Minune.

Din păcate, cei doi artiști au plecat triști de la stadion, deoarece Rapid a înregistrat o nouă înfrângere. , iar giuleștenii au ajuns la trei eșecuri consecutive și și-au complicat teribil situația în clasament.

Fanii i-au contestat pe jucători

Atmosfera în Giulești a fost una apăsătoare, fanii apostrofându-și pe toată durata jocului favoriții pentru rezultatele nesatisfăcătoare și pentru lipsa de atitudine arătată în teren la jocurile din play-off.

, considerat de suporteri principalul vinovat pentru înfrângerea cu Dinamo din etapa precedentă, atunci când a ieșit accidentat încă din minutul 3. Aioani a fost huiduit la încălzire și în timpul meciului, ori de câte ori mingea a ajuns la el, și din tribune i s-a strigat ”blatistule”.

De furia fanilor nu au scăpat nici Alexandru Dobre, Andrei Borza și antrenorul Costel Gâlcă, contestați și ei vehement. Singurul jucător al Rapidului care , revenit după o lungă accidentare.

Clasament play-off SuperLiga

După înfrângerea cu CFR Cluj, giuleștenii și-au luat practic adio de la podiumul SuperLigii. Singurul mod prin care mai pot ajunge în cupele europene este să o depășească în clasament pe Dinamo, care are 2 puncte avans, să prindă locul 4 și apoi să câștige barajul cu formația care va veni din play-out.