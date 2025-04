Doi mari campioni olimpici premiați la COSR. Surpriza pregătită de Mihai Covaliu: „Am început să tremur”. Video

Valeria Răcilă van Groningen și Marius Urzică au primit Ordinul Excelența Olimpică din partea Comitetului Olimpic Sportiv Român în cadrul Adunării Generale, la care a fost prezent și FANATIK.

Valeria Răcilă van Groningen, emoții uriașe: „E încununarea la tot ce am făcut până acum pentru sport”

medaliată cu aur și bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova și Los Angeles (1980 și 1984) și cu alte două medalii de argint și două de bronz la Campionatele Mondiale (1979, 1981, 1982, 1985), nu știa nimic din ceea ce i se pregătea: „Dacă știam nici nu mai dormeam azi noapte. Sunt atât de emoționată… Înseamnă foarte mult, chiar nu m-am așteptat”.

Valeria Răcilă este din 2008 directoarea Maratonului Internațional București și a participat la peste 25 de maratoane și semimaratoane internaționale: „Cumva e încununarea la tot ce am făcut până acum pentru sport și pentru promovarea sportului de masă în România printre activitățile pe care le facem noi cu maratoane și semi-maratoane.

Au știut să țină secretul până astăzi. M-a sunat domnul Boroi ieri și m-a întrebat dacă vin la Adunarea Generală și mă întrebam poate nu e cvorum, trebuie să fiu acolo. Sunt plăcut surprinsă și foarte emoționantă”.

Valeria Răcilă van Groningen a mărturisit ce a simțit în momentul în care și-a dat seama că va fi premiată: „Am început să tremur de emoții când mi-am dat seama că e vorba de mine. Mă bucur foarte mult pentru această distincție. O să o pun alături de celelalte pe care le-am obținut de-a lungul timpului și sunt fericită că s-au gândit la mine.

Eu sunt o fire emotivă și am tot timpul emoții. La competiții erau altfel de emoții, aici e încununarea succesului. Acolo trebuia să obțin succesul. Mă bucur că pot să trec peste ele și să merg mai departe”.

Valeria Răcilă van Groningen e convinsă că România va reuși din nou performanțe mari la Jocurile Olimpice

Valeria Răcilă van Groningen are mare încredere în lotul olimpic de canotaj: „Avem o flotă mare a canotajului românesc, avem foarte mulți juniori și tineretul merge foarte bine. Sperăm să aducă la fel de multe medalii ca și cei care au concurat anul trecut la Jocurile Olimpice.

Încă avem atâția sportivi valoroși și cred că doar două fete s-au retras din activitatea sportivă. Am toată certitudinea că vor fi acolo pe podium și la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice”.

Campioana olimpică este căsătorită cu juristul olandez Steven van Groningen, însă concurența dintre loturile celor două țări nu se transferă și în familie: „Acasă nu e competiție la curse. Eu țin cu România, bineînțeles. Mai ales că am avut un membru în familie care a concurat anul trecut. Ținem cu România. Soțul meu e mai român decât mulți români acuma, deci nu e problemă”.

Marius Urzică a primit de asemenea Ordinul Excelența Olimpică: „Sunt sincer surprins”

, a fost și el luat total prin surprindere la Adunarea Generală a COSR : „Da, într-adevăr, mai multe emoții. Înainte de competiţii ştiam la ce să mă aştept și făceam antrenamente zi de zi. Sunt sincer surprins, nu știam nimic de această surpriză. Sunt onorat și mă bucur enorm. Încă tremur și acum în urma acestui premiu pe care l-am trimis.

Este o încununare pentru mine și faptul că COSR recunoaște adevăratele valori, le respectă și își dorește în continuare ca noi să fim niște exemple pentru următoarele generații. Am o cameră unde sunt foarte multe medalii și distincții și cu siguranță va sta la loc de cinste”.

Fiul său Alex, are de asemenea un viitor în gimnastica de performanță: „El are deja camera lui și chiar are foarte multe medalii, iar în viitor sper din suflet să mă depășească și să ajungă pe cea mai înaltă treaptă la Jocurile Olimpice.

Ne-am fi bucurat să participe acum la prima ediție, dar din păcate are doar 17 ani, iar criteriul de calificare nu cred că îi va permite. Dar noi ne vom lupta, ne vom antrena, iar dacă va exista vreo posibilitate o vom fructifica sigur.

Marius Urzică a vorbit și despre numirea lui Ioan Suciu în funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică: „Având vedere că am fost colegi, cred că va fi o relație foarte bună și bineînțeles ne dorim toți ca gimnastica românească să renască și să vedem din nou România pe cele mai înalte podiumuri”.

Mihai Covaliu, președintele COSR, le-a înmânat premiul celor doi campioni olimpici: „Pe deplin meritat”

Mihai Covaliu a oferit mai multe declarații la finalul evenimentului de la COSR: „Este ceva normal, pe deplin meritat și sunt doi oameni care au adus multă valoare prin performanțele lor pe de o parte, dar mai ales prin calitățile lor umane. Și așa cum ne-am obișnuit deja.

Trebuie să acordăm respect și gratitudine oamenilor care au contribuit atât prin performanțele lor ca sportivi, ca manageri, pentru familia olimpică, cât și prin valorile umane pe care zi de zi le oferă și mi-ar plăcea să fie luate ca exemplu de cât mai mulți tineri, mai ales în ziua de azi.

Sunt surprize plăcute, care fac parte din viața noastră, și dacă trăim o perioadă în care avem parte de mai multe momente tensionate, astfel de momente ne pot aduce mai aproape de valorile olimpice și sensul vieții dacă vreți. Mișcarea olimpică din România trăiește prin aceste valori”.

Mihai Covaliu crede de asemenea în viitorul campion din familia Urzică: „Dacă așteptăm nu se întâmplă nimic”

Întrebat despre parcursul lui Alex Urzică, fiul fostului mare campion olimpic, Mihai Covaliu îndeamnă la prudență: „Dacă așteptăm nu se întâmplă nimic. Trebuie să oferim condiții, sprijin și să inspirăm tânăra generație, astfel încât ei să intre în sala de gimnastică. Acolo, cei care se pricep, să îi antreneze, să îi pregătească, să pună suflet pentru ca într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, să avem șanse să ne bucurăm de rezultatele acestor copii.

Când lucrurile se întâmplă natural, firesc, cu bucurie, fără a-i forța, fără a pune presiune pe ei, să poată face performanță și premisele sunt mult mai mari să se ajungă la performanțe mari. Nu putem să ne dorim ca sportivii noștri să devină campioni încă din primii ani ai practicării unui sport. Ei întâi trebuie să descopere bucuria de a face sport și abia după aceea bucuria de a câștiga medalii.