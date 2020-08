Doi membri din clanul Duduianu sunt dați în urmărire. Au amenințat cu violența căntăreți de manele

Doi membri din clanul Duduianu sunt daţi în urmărire într-un dosar de tâlhărie şi şantaj în care au avut loc mai multe percheziţii în data 21 iulie.

Poliția a emis un mandat de arestare pentru cei doi membrii ai clanului Duduienilor. Deja, pentru altee alte 11 persoane, au fost dispuse măsuri preventive, 6 persoane fiind arestate, iar alte 5 fiind cercetate sub control judiciar.

Membrii poliției au demarat demersurile legale pentru solicitarea mandatelor europene de arestare.

Mandat de arestare pentru doi membri din clanul Duduianu

Este vorba despre Ştefan Duduianu, acuzat de tâlhărie şi despre Florin Duduianu, acuzat de şantaj.

”Două persoane au fost date în urmărire, după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă în lipsă, în dosarul de tâlhărie şi şantaj instrumentat de Serviciul Grupuri Infracţionale Violente din Poliţia Capitalei , sub supravegherea Parchetului de pe lângă judecătoria Sectorului 1. Faţă de alte 11 persoane au fost dispuse măsuri preventive în aceeaşi cauză”, a anunţat Poliţia Capitalei.

La data de 21 iulie, peste 100 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, cu sprijin al Inspectoratului General al Poliţiei Române, au făcut 11 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman. Este vorba de un dosar penal vizând infracţiunile de tâlhărie şi şantaj.

Câțiva lideri ai clanului Duduianu sunt bănuiți că au amenințat cu violențe cântăreți de manele. Maneliștii ar fi cerut pagube de până la 100.000 de euro, declară surse judiciare citate de Mediafax.

Vă reamintim că recent a avut loc o nouă descindere cu mandat a procurorilor care se ocupă de cazul crimei din Giulești. Procurorii au intrat în casa lui Emi Pian pentru căuta noi dovezi pentru a putea elucida corect ce s-a întâmplat.

Violeta Podolianu, avocata familiei fostului interlop, acuză abuzul organelor de control și declară că adevăratul motiv pentru această nouă descindere este cu totul altul.

Avocata clanului mai menționează că anchetatorii au găsit doar un cuțit normal de casă și că Emi era un om pașnic.

„Nu au fost găsite haine din seara aceea. A fost găsit doar un cuțit pe care îl are orice om în gospodărie. (…) Emi nu era o persoană agresivă. Nu a deranjat niciodată pe nimeni, nu umbla cu cuțite. Daca as putea sa fac o supozitie – sunt clientii mei si ii cunosc de peste 20 de ani – as spune ca este putin inegal tratamentul (la care sunt supusi membrii clanului -n.r.) avand in vedere ca Emi a fost omorat. Eminu era o persoana agresiva, nu umbla cu cutite, nu a deranjat niciodata pe nimeni – ma refer ca si comportament in societate. Aceasta este dispozitia procurorilor, ne supunem”, a afirmat Violeta Podolianu.