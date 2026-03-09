Doi morți în ultimele două săptămâni din cauza unui drum. Cât ar costa repararea străzii din Iași unde ambulanțele se împotmolesc mereu: „Nu ne-a fost alocat niciun leu”

ADVERTISEMENT

Două tragedii în doar două săptămâni au readus în atenție starea unui drum din județul Iași pe care ambulanțele ajung cu greu sau rămân blocate în noroi. După moartea unui bărbat și a unui bebeluș prematur, autoritățile recunosc că intervențiile sunt aproape imposibile fără bani. Cât ar costa, de fapt, modernizarea acestui tronson?

Câți bani sunt necesari pentru modernizarea drumului din Iași unde ambulanțele rămân blocate în noroi

Un nou caz tragic din județul Iași a readus în prim‑plan problema infrastructurii rurale care pune în pericol vieți omenești. În noaptea de 7 martie 2026, un bebeluș născut prematur, din satul Bojila, a murit după ce ambulanța chemată la o femeie însărcinată în luna a șaptea a rămas împotmolită în noroi pe un drum județean neasfaltat din comuna Mădârjac. Echipajele trimise pe rute ocolitoare au ajuns cu întârziere de peste o oră, timp în care copilul a fost găsit în stop cardio‑respirator și nu a mai putut fi salvat de medici.

ADVERTISEMENT

Incidentul s‑a produs pe drumul județean DJ 282E, unde de casa gravidei din satul Bojila, din cauza stării extrem de proaste a carosabilului. Autoritățile au mobilizat și alte ambulanțe, dar acestea au ajuns prea târziu.

Două decese, pe aceeași arteră rutieră, în doar două săptămâni

Tragedia vine la doar două săptămâni după un alt caz similar în aceeași comună. Pe 23 februarie, un bărbat de 52 de ani a murit pentru că ambulanța solicitată nu a putut ajunge la el, blocându‑se tot în noroi și fiind nevoie de un tractor pentru a fi eliberată.

ADVERTISEMENT

Drumul județean implicat are o porțiune neasfaltată de aproape 4 kilometri și devine aproape impracticabil după ploi sau în sezonul rece, afectând în mod direct intervențiile medicale de urgență. Viceprimarul comunei Mădârjac a spus că administrația locală a făcut numeroase sesizări la Consiliul Județean Iași, prefectură și alte instituții, dar fără rezultate concrete până acum.

ADVERTISEMENT

Consiliul Județean Iași susține că și că documentația tehnică este în curs de elaborare, dar în prezent nu există fonduri suficiente pentru asfaltare.

Câte tragedii mai sunt necesare pentru reabilitarea drumului?

După evenimentele nefericite din Mădârjac, am încercat să obținem explicații oficiale, din nou, despre situația drumului județean DJ 282E și despre motivele pentru care investițiile întârzie. Am luat legătura cu Ciprian Ciucan, director al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Iași, și am întrebat direct: de câte persoane decedate mai este nevoie pentru ca acel drum să fie modernizat? Ce se mai așteaptă?

ADVERTISEMENT

„Mai există o rută alternativă către satul respectiv, asfaltată. Distanța dintre Iași și satul Bojila este aceeași, fie că treceți pe Podul Iloaiei, fie pe la Voinești. Puteți verifica și pe Maps. Este regretabil ce s-a întâmplat, însă trebuie să precizăm că, din păcate, drumuri fără finanțare nu pot fi realizate.

La nivelul Consiliului Județean Iași, alocările guvernamentale sunt, în prezent, suficient doar pentru activitatea de deszăpezire. Practic, nu există fonduri care să permită intervenții pe întreaga rețea de drumuri județene”, a declarat, pentru FANATIK, Ciprian Ciucan, director al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Miroslava.

„Nu pot face mai mult de atât”. Explicațiile șefului Drumurilor despre starea DJ 282E

De asemenea, administratorul căilor de acces recunoaște că situația drumului județean DJ 282E rămâne critică. El admite că intervențiile sunt limitate atât de lipsa fondurilor, cât și de condițiile meteo. Totodată, oficialul explică care au fost pașii făcuți până acum și ce se poate face concret pentru a îmbunătăți starea drumului.

„Sunt deja discuții la nivelul consiliului, pentru a vedea de unde se vor putea obține sume minime de bani, astfel încât să putem face măcar o intervenție cu pietriș în perioada următoare. De asemenea, este nevoie ca condițiile meteo să ne permită. Atâta timp cât nu reușim să scoatem apa din terasamentul acela, nici piatra nu ne ajută.

Dacă se vor lua decizii la nivel superior care să-mi permită să intervenim pentru remedierea anumitor porțiuni de drumuri județene, eu trec imediat la treabă. Cu mâinile în sân nu am stat. Am făcut toate demersurile necesare: solicitări, documentații în lucru, rapoarte operative. În acest moment, pentru acel tronson de drum nu ne-a fost alocat niciun leu, așa că nu pot face mai mult de atât”, a mai ținut să precizeze oficialul, pentru FANATIK.

Costuri uriașe pentru refacerea căii de acces spre satul Bojila. Lucrările ar depăși 4 milioane de euro

După ce a enumerat care sunt pașii făcuți până acum și ce se poate face pentru a interveni pe drumul județean DJ 282E, Ciprian Ciucan a detaliat care sunt costurile și limitele intervențiilor.

„Drumul acela, pentru a fi reabilitat la nivel de drum județean, necesită un buget de aproximativ un milion de euro pe kilometru, din cauza celor două poduri și a problemelor de structură. Așadar, discutăm de cel puțin 4–5 milioane de euro pentru întregul tronson, ca să poată fi modernizat corespunzător.

Intervențiile cu pietre pe care încercăm să le facem în perioada următoare vor fi însă temporare, probabil eficiente doar o săptămână sau o lună, în funcție de cantitatea de precipitații. Se face în prezent o evaluare și privind suma necesară pentru piatră, iar minimul estimat este de aproximativ 400.000 de lei.

Este o sumă mai mică, dar care, din punct de vedere tehnic, rezolvă problema doar pentru următoarele 30 de zile, dacă nu plouă. Tronsonul prezintă o problemă structurală a terasamentului și a reliefului, iar singura soluție permanentă este modernizarea completă, care include toate cheltuielile aferente: stabilizarea terasamentelor, lucrări de sprijin și reabilitarea podurilor”, sunt datele oferite de Ciprian Ciucan, director al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Miroslava.